Feu de forêt près de la station balnéaire française d’Argeles-sur-Mer maîtrisé, les vacanciers commencent à retourner dans les campings

Les vacanciers ont pour la plupart pu retourner dans leurs campings mardi après qu’un incendie de forêt a ravagé 1 235 acres de terrain près de la station balnéaire d’Argeles-sur-Mer dans le sud de la France, près de la frontière avec l’Espagne, ont annoncé les autorités.

Jusqu’à 3 000 vacanciers sur quatre campings avaient été évacués lundi soir par précaution. Les autorités ont indiqué mardi que l’incendie a été maîtrisé dans la nuit mais reste sous haute surveillance.

Les pompiers locaux ont déclaré qu’un des campings et une maison avaient été détruits par l’incendie.

DE FORTES RAFALES DE VENT PROVOQUENT DES INCENDIES GRECQUES, L’UE DÉTECTE UNE FORTE AUGMENTATION DES ÉMISSIONS DE CARBONE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cela a laissé environ 350 à 400 personnes sans logement, a déclaré Rodrigue Furcy, chef de l’administration de la région des Pyrénées-Orientales, à la radio locale France Bleu Roussillon.

Ils sont pris en charge par la mairie d’Argeles-sur-Mer, selon les autorités.

Plus de 600 pompiers, 11 avions de lutte contre les incendies et trois hélicoptères ont été déployés dans la zone touristique populaire alors qu’une combinaison de temps extrêmement chaud, de sécheresse et de vents violents a conduit les flammes à se propager rapidement, ont indiqué les autorités.