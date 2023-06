Feu de forêt, pluie et neige : les collectivités de l’Alberta sont aux prises avec des inondations après les tempêtes

Quelques jours après la levée des ordres d’évacuation des incendies de forêt pour les résidents d’Edson et du comté de Yellowhead, dans le centre-ouest de l’Alberta, les inondations déclenchées par des pluies battantes forcent à nouveau certains résidents à quitter leur maison.

Les habitants de la ville et de certaines parties du comté ont été expulsés à deux reprises récemment en raison de la menace d’incendies de forêt envahissants. Mais les fortes pluies qui ont permis la levée des ordres d’évacuation des incendies de forêt la semaine dernière ont maintenant déclenché une nouvelle urgence.

Le comté et la ville ont tous deux déclaré l’état d’urgence locale en raison des inondations. Les habitants des zones touchées sont invités à éviter les routes emportées, à se préparer aux pannes de courant et à rester à l’écart des lignes électriques tombées.

Alors que les rivières commençaient à déborder de leur lit lundi, les habitants de Lower Robb ont reçu l’ordre de quitter leur domicile. Le hameau de Robb est à environ 60 kilomètres au sud-ouest d’Edson.

Mardi matin, une ordonnance d’abri sur place a été émise pour les habitants des parties sud de Peers, un hameau à 40 km au nord-est d’Edson, en raison d’un pont qui avait été endommagé par les inondations.

Le comté de Yellowhead fait partie d’un nombre croissant de collectivités albertaines aux prises avec des inondations après de fortes pluies et un peu de neige après des semaines de chaleur sèche.

Whitecourt déclare l’urgence

Depuis mardi midi, les rivières et les ruisseaux continuent de déborder de leurs rives, menaçant les habitations et les infrastructures.

À Whitecourt, à environ 100 kilomètres au nord-est d’Edson, la montée des eaux a déclenché des ordres d’évacuation, des fermetures de routes et des inquiétudes concernant les dommages causés par les inondations.

La ville a déclaré l’état d’urgence locale en raison des inondations. Certaines personnes qui vivent dans des propriétés riveraines, notamment le Westview Mobile Village et le Sagitawah RV Park, ont reçu l’ordre de partir.

Des veilles d’inondation restent en place pour la rivière McLeod et la rivière Athabasca à Whitecourt. Les niveaux d’eau sur les deux rivières devraient culminer mardi soir, mettant en danger les zones basses de Whitecourt.

Le parc national de Jasper a également été durement touché par la pluie et la neige récentes, ce qui a entraîné la fermeture de routes et de sentiers et des conditions dangereuses. Dans un communiqué lundi, des responsables ont déclaré que 100 mm de pluie et 55 centimètres de neige étaient tombés à certains endroits et que les routes Maligne et Miette avaient été fermées.

Les responsables du parc ont déclaré que les équipages avaient mis 60 personnes en sécurité, y compris des randonneurs sur le sentier Skyline, des pagayeurs sur le lac Maligne et deux bus touristiques remplis de passagers du chemin Maligne.

À Edson, qui abrite environ 8 000 personnes, la pluie est tombée toute la nuit de mardi matin. Entre cinq et 10 millimètres devraient tomber dans la ville mardi.

Le maire Kevin Zahara a déclaré qu’il y avait d’importantes inondations dans la ville. Les routes ont été emportées et les maisons et les entreprises sont inondées.

Certains habitants forcés d’évacuer par le feu viennent de rentrer chez eux pour trouver leurs propriétés inondées par l’eau, a déclaré Zahara.

Les équipes de la ville, déjà épuisées par la crise des incendies de forêt, travaillaient toujours pour rétablir les services essentiels lorsque les eaux de crue ont commencé à monter au cours du week-end, a-t-il déclaré.

« C’est beaucoup à gérer », a-t-il déclaré dans une interview lundi après-midi. « Nous allons nous en sortir. Nous sommes des gens forts et résilients, mais je pense que ça va être quelques jours difficiles. »

Déclarer l’état d’urgence aidera la communauté à mieux répondre aux inondations, a déclaré Zahara. Il a déclaré que la ville cherchait une aide supplémentaire auprès des municipalités environnantes et était en pourparlers avec la province au sujet d’une aide financière aux résidents.

« Nous sentions que toutes nos ressources étaient déployées et que la situation empirait. Notre personnel est fatigué des deux dernières semaines d’urgence », a-t-il déclaré.

« Ils font tout ce qu’ils peuvent… mais nous avons besoin de plus de ressources. »

Le feu, la pluie… et un ours

Dans une mise à jour aux résidents mardi après-midi, Zahara a déclaré qu’il souhaitait partager un peu de légèreté avec les résidents pendant une période incroyablement stressante.

Il a déclaré que les lignes téléphoniques coupées avaient temporairement laissé le bureau de la ville sans service téléphonique, entravant la communication avec les résidents pendant les premières heures d’inondation.

« Je n’invente rien, les amis, cela a été causé par un ours qui a grimpé sur un poteau et a enlevé des lignes », a déclaré Zahara. « Donc, si vous pensez que quelque chose peut devenir plus étrange dans tout ce schéma d’événements, je ne pense pas que nous puissions inventer des histoires plus étranges que cela. »

Christine Beveridge, directrice administrative d’Edson, a déclaré que 135 mm de pluie étaient tombés sur la ville au cours de la semaine dernière dans ce qu’elle a qualifié de tempête unique en 50 ans.

Elle a déclaré que lorsque les eaux de crue se retireraient, les incendies de forêt redeviendraient le centre d’intérêt des responsables locaux des urgences.

« En ce moment, l’inondation est notre principal problème, cela n’enlève rien au fait que nous aurons un problème d’incendie. »

« D’un extrême à l’autre »

Les résidents ont reçu l’ordre de quitter Edson le 9 juin alors qu’un incendie se développait près de la limite sud de la ville. Les ordres d’évacuation ont été levés jeudi dernier car de fortes pluies ont aidé les pompiers à faire avancer l’incendie.

Kandice Code est revenue dimanche dans la maison d’Edson dans laquelle elle vit depuis plus de quatre décennies. Elle s’est réveillée lundi pour trouver de l’eau coulant dans le sous-sol. La vue l’a fait pleurer.

Elle a passé la journée à renflouer des pièces inondées et à emballer des vêtements et des souvenirs gorgés d’eau.

« Comment cela peut-il arriver, après avoir été évacué des incendies? D’un extrême à l’autre », a-t-elle déclaré.

« Je me sens mal pour tous les habitants d’Edson qui doivent traverser cela. Nous venons de rentrer et maintenant nous sommes confrontés à une toute nouvelle situation. »

Kandice Code a été forcée d’évacuer sa maison à Edson à cause d’un incendie de forêt envahissant. Elle est rentrée chez elle dimanche et s’est réveillée lundi dans un sous-sol inondé. (Travis McEwan/CBC)

Luc Mercier, directeur administratif du comté de Yellowhead, a déclaré que des inondations avaient été signalées dans tout le comté. Les rivières sont hautes et des barricades sont érigées pour protéger les maisons.

Mercier a averti les gens de ne pas conduire sur des routes couvertes d’eau car elles pourraient être emportées.

Au sud de Cadomin, l’autoroute 40 est fermée et l’électricité a été coupée par les tempêtes de neige qui ont frappé certaines parties de l’ouest du comté au cours du week-end, endommageant les lignes de transmission.

Le maire du comté de Yellowhead, Wade Williams, a déclaré qu’il ne pouvait pas croire à quelle vitesse la crise à laquelle la communauté était confrontée avait changé de cap.

« À seulement trois jours des incendies de forêt totaux, nous parlons d’inondations, nous parlons de lignes électriques renversées par des tempêtes de neige », a-t-il déclaré.

« Les gens, soyons juste en sécurité … Je ne peux même pas croire ce qui se passe. Je n’ai même pas les mots. »