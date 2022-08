Feu de forêt en Californie : 2 corps retrouvés dans un véhicule incendié

YREKA, Californie –

Deux corps ont été retrouvés à l’intérieur d’un véhicule carbonisé dans une allée dans la zone des incendies de forêt d’un incendie qui fait rage en Californie, parmi plusieurs brûlant dans l’ouest des États-Unis dans des conditions chaudes, sèches et en rafales qui augmentent le danger que les incendies continuent de croître, ont déclaré des responsables lundi. .

L’incendie de McKinney dans le nord de la Californie près de la frontière avec l’Oregon a explosé dimanche à plus de 82 miles carrés (212 km carrés) après avoir éclaté vendredi dans la forêt nationale de Klamath, ont déclaré des responsables des pompiers. Il s’agit du plus grand incendie de l’année en Californie à ce jour et les autorités n’en ont pas déterminé la cause.

Le véhicule et les corps ont été retrouvés dimanche dans l’allée d’une résidence près de la communauté isolée de Klamath River, a indiqué le bureau du shérif du comté de Siskiyou dans un communiqué.

L’incendie a jeté une étrange teinte orange-brun dans un quartier où une cheminée en briques se tenait dimanche entourée de gravats et de véhicules brûlés. Les flammes ont incendié des arbres le long de la State Route 96 et ont traversé les collines à la vue des maisons.

Les équipes de pompiers sur le terrain tentaient d’empêcher l’incendie de se déplacer vers la ville d’Yreka, qui compte environ 7 500 habitants, à environ 6,4 kilomètres de distance dimanche.

Un deuxième incendie plus petit dans la région qui a été déclenché par la foudre sèche samedi a menacé la petite communauté californienne de Seiad. Dans l’ensemble, les responsables ont déclaré qu’environ 400 structures étaient menacées par les deux incendies.

Les autorités n’ont pas confirmé l’étendue des dégâts dans les zones qui ont brûlé, affirmant que les évaluations commenceraient lorsqu’il serait sûr d’y pénétrer.

Un troisième incendie, qui s’est déclaré à l’extrémité sud-ouest de l’incendie de McKinney, a déclenché dimanche des ordres d’évacuation pour environ 500 maisons, a déclaré Courtney Kreider, porte-parole du bureau du shérif du comté de Siskiyou.

Le bureau a déclaré que des équipes étaient sur les lieux de l’incendie depuis samedi soir, mais que le lendemain matin, il “est devenu actif et s’est échappé de sa ligne de confinement”. La maison d’enfance d’un adjoint du shérif a brûlé vendredi, a déclaré Kreider,

Les orages qui ont provoqué des barrages de foudre et menacé de déclencher de nouveaux incendies dans des lits de combustible sec dans le nord de la Californie devraient quitter la région à partir de lundi, ont déclaré les prévisionnistes.

Dans le nord-ouest du Montana, un incendie déclenché dans les prairies près de la ville d’Elmo avait atteint environ 17 miles carrés (44 km carrés) dimanche après avoir pénétré dans la forêt.

Les équipages ont travaillé le long des bords de l’incendie et les avions devaient continuer à faire des largages d’eau et de retardateur pour aider à ralentir la progression de l’incendie, a déclaré Sara Rouse, porte-parole de l’équipe interinstitutions affectée à l’incendie. Des températures élevées et des vents erratiques qui peuvent aider les flammes des ventilateurs ont été prédits, a-t-elle déclaré.

Dans l’Idaho, le Moose Fire dans la forêt nationale de Salmon-Challis a brûlé sur plus de 75 miles carrés (196 km carrés) dans des terres boisées près de la ville de Salmon et était maîtrisé à 21% dimanche.

En Californie, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence samedi, lui donnant plus de flexibilité pour prendre des décisions d’intervention d’urgence et d’effort de rétablissement et pour exploiter l’aide fédérale.

Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Le service forestier américain a fermé une section de 110 miles (177 kilomètres) du célèbre sentier de la côte pacifique dans le nord de la Californie et le sud de l’Oregon et les randonneurs de cette région ont été invités à abandonner leurs randonnées et à se diriger vers les villes les plus proches.