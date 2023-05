Feu de forêt au nord de West Kelowna en cours, la fumée diminuera au cours des 2 prochains jours

Un petit feu de forêt au nord de West Kelowna est actuellement en cours.

L’incendie a été découvert juste après 19 heures jeudi soir (18 mai) à la suite d’un coup de foudre. C’était à 2,5 kilomètres de Bear Lane Forest Service Road.

Lorsqu’un feu de forêt se déroule, cela signifie qu’il est peu probable qu’il se propage dans les conditions actuelles. Sur le site Web du BC Wildfire Service, il est indiqué que l’incendie a une superficie de zéro hectare, ce qui signifie que l’incendie était inférieur à 0,1 hectare.

Des orages épars ont frappé le centre et le sud de l’Okanagan jeudi soir. Malgré la pluie des tempêtes, le temps chaud et la foudre récents peuvent provoquer des incendies de forêt tandis que des vents violents peuvent propager l’incendie. La cote de danger d’incendie à Kelowna est actuellement de 4/5, ce qui signifie qu’il y a un risque «élevé» d’incendie.

Des orages épars sont prévus dans le centre et le sud de l’intérieur aujourd’hui, accompagnés de vents modérés et de rafales occasionnelles pouvant atteindre 60 km/h. La quantité de précipitations accompagnant ces orages sera très variable et donc difficile à prévoir. #BCWildfire pic.twitter.com/eh7PRX1tTb – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 19 mai 2023

L’Okanagan ne s’attend à aucun orage vendredi, mais il y en a 60% samedi après-midi (20 mai). Selon Environnement Canada, de nombreuses régions de l’Intérieur et de l’Okanagan seront touchées par la fumée dans les prochaines 24 à 48 heures. Pour cette raison, une déclaration spéciale sur la qualité de l’air est en vigueur. En plus de la qualité de l’air, la visibilité sera également réduite à cause de la fumée.

Avec un changement dans les conditions météorologiques, les conditions de fumée devraient commencer à s’améliorer lentement tout au long de la journée de vendredi.

