Feu de forêt au-dessus de Summerland – Kelowna Capital News

Un autre feu de forêt a éclaté dans l’Okanagan.

Un incendie de 0,30 hectare brûle au-dessus de Summerland dans la région de Liddell Creek.

La cause de l’incendie est inconnue, cependant, deux incendies qui se sont déclarés jeudi après-midi à travers le lac Okanagan auraient été déclenchés par la foudre.

BC Wildfire est au courant de l’incendie et l’a noté sur le tableau de bord provincial.

Les habitants de la région rapportent avoir vu un hélicoptère et un petit avion déverser de l’eau sur le feu.

Au sud, le feu de forêt de Keremeos Creek continue de brûler de manière incontrôlable sur plus de 4 250 hectares. L’incendie a forcé plusieurs propriétés à évacuer dans la région d’Olalla et du village de Keremeos.

