Feu de forêt à Jasper : Pas d’électricité à la municipalité en raison d’un feu de forêt croissant

La municipalité de Jasper, dans les montagnes Rocheuses de l’Alberta, a perdu de l’électricité en raison d’un énorme feu de forêt qui a touché les lignes de transmission.

Dans une mise à jour envoyée à 18 h 20 dimanche soir, Parcs Canada a confirmé que le feu de forêt de Chetamon Mountain avait gravement endommagé les infrastructures essentielles du parc national.

L’incendie incontrôlable déclenché par un coup de foudre jeudi matin avait atteint plus de 1 500 hectares dimanche, soit près de quatre fois la taille estimée par les responsables samedi matin.

Lors d’une conférence de presse dimanche après-midi, des responsables ont révélé que sept à dix poteaux électriques brûlaient et que les vents avaient rapproché les flammes vers d’autres corridors de services publics, y compris une ligne du CN, mais loin du lotissement urbain de Jasper.

À ce moment-là, le personnel de gestion des urgences a averti les résidents de se préparer à une panne de courant potentielle, mais était optimiste quant à la tenue des mesures de prévention des incendies.

Des générateurs d’urgence ont été installés dans la communauté pour fournir de l’électricité aux infrastructures essentielles, mais pas aux résidences.

Les responsables de Jasper ont déclaré qu’un processus d’évacuation n’était pas envisagé au moment de la publication, car les flammes ne posaient aucun risque pour le lotissement urbain.

“La situation des incendies de forêt évolue et change continuellement”, a déclaré Janelle Verbruggen, agente d’information sur les incendies de forêt à Parcs Canada, dans un communiqué.

“Il est impératif que les visiteurs et les résidents de Jasper suivent les mises à jour sur les réseaux sociaux et les recommandations de la ville, respectent les fermetures de zones et respectent les limites de vitesse réduites”, a-t-elle ajouté.

“Parcs Canada, ATCO et la municipalité de Jasper travaillent en étroite collaboration et informeront bientôt le public.”



Ceci est une nouvelle de dernière heure qui sera mise à jour au fur et à mesure que l’information sera confirmée…