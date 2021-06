Des manifestants se sont rassemblés devant l’église baptiste abyssinienne de Harlem, New York, exigeant le limogeage du conseiller médical en chef du président, le Dr Anthony Fauci, lors d’une visite à l’église, qui a également servi de site de vaccination.

Fauci a visité l’église dimanche avec la sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) et la première dame Jill Biden, qui l’auraient présenté comme « L’homme, le mythe, la légende » au fondateur d’un programme de santé local. En janvier, l’église a été transformée en centre de vaccination dans le but d’encourager les membres des communautés noire et hispanique à se faire vacciner.

FLOTUS Jill Biden, le Dr Anthony Fauci et la sénatrice de New York Kirsten Gillibrand visitent un site de vaccination à l’église baptiste abyssinienne de Harlem, New York – alors que FLOTUS présente le Dr Fauci au fondateur du programme de santé sur place, plaisante-t-elle, » L’homme, le mythe, la légende! » pic.twitter.com/y8k3W8mmsB – DJ Judd (@DJJudd) 6 juin 2021

Alors que les trois personnes observées, y compris des enfants, se faisaient tirer dessus par le Covid-19 dans le sous-sol de l’église, les manifestants se sont rassemblés à l’extérieur des locaux, scandant « Feu de Fauci ! » et d’autres slogans dénonçant les restrictions sur les coronavirus, un clip des émissions de télévision Freedomnews.

Fauci a fait face à des appels de républicains à démissionner après que des milliers de pages de ses e-mails aient été publiées en vertu des demandes de la Freedom of Information Act par divers médias. Les e-mails écrits dans les premiers mois de l’épidémie révèlent que Fauci s’intéresse activement à la recherche sur le gain de fonction, qui implique des expériences en laboratoire sur des agents pathogènes pour les rendre plus mortels ou contagieux, tout en se précipitant publiquement pour minimiser les spéculations selon lesquelles le virus pourrait avoir provient d’un laboratoire. Les commentateurs ont également contesté un responsable de l’OMS ayant des liens avec l’Institut de virologie de Wuhan, louant Fauci pour avoir rejeté la théorie selon laquelle le virus était d’origine humaine.

Alors que le GOP a appelé Fauci à démissionner ou à être licencié pour sa volte-face sur un certain nombre de problèmes, tels que le mandat du masque, ainsi que le prétendu financement gouvernemental de la recherche sur le gain de fonction, la Maison Blanche a résisté fermement derrière lui. Vendredi, le président Joe Biden a déclaré qu’il était « très confiant » à Fauci, tandis que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a semblé plus tard écarter l’idée que Biden limoge Fauci, affirmant qu’elle « Je ne peux pas imaginer un tel scénario. »





