Les résidents d’une ville du Queensland ont été exhortés à « partir immédiatement » alors que le feu de brousse de l’île Fraser se dirige vers leurs maisons.

Plusieurs résidents de Happy Valley ont évacué dimanche après-midi, mais 50 personnes sont restées pour défendre leurs maisons contre les feux de brousse en cours sur l’île Fraser.

Les services d’urgence incendie du Queensland ont émis cinq avertissements de « départ immédiat » dimanche, suivis d’un quatrième à 3h30 lundi.

« Les conditions sont désormais très dangereuses et les pompiers pourraient bientôt être incapables d’empêcher le feu de progresser », indique l’avertissement.

Le feu de brousse brûle à Rooney Point sur l’île Fraser le 4 décembre. Le feu se dirige maintenant vers Happy Valley, où les résidents ont été invités à «partir immédiatement» par les services d’incendie et d’urgence du Queensland.

Le commissaire de la QFES, Greg Leach, a déclaré: «Nous comprenons qu’il reste environ 50 personnes à Happy Valley».

« Nous avons lancé un avertissement d’urgence cet après-midi pour suggérer aux personnes qui étaient en mesure de quitter Happy Valley de le faire via Eastern Beach et nous comprenons que plusieurs personnes le peuvent », a déclaré dimanche M. Leach.

« Ceux qui restent sur place se sentent en mesure de se protéger et de participer à l’effort de lutte contre les incendies. »

Le grand incendie se dirige vers le sud-est en direction de Happy Valley et devrait frapper le canton vers 7 heures du matin.

Une autre vue du feu de brousse de l’île Fraser à Rooney Point la semaine dernière.

Le changement des conditions des feux de brousse a été une déception pour les résidents de Happy Valley qui, dimanche soir, pensaient qu’ils pourraient être hors du bois, car les conditions météorologiques favorables de la journée ont ralenti la vitesse et l’intensité du feu.

Les bombardiers d’eau ont travaillé sur le feu jusqu’à la dernière lumière dimanche soir et ont repris leurs efforts lundi matin.

Le ministre des Services d’incendie et d’urgence, Mark Ryan, a déclaré que plus de 90 membres du personnel dans 38 véhicules et 17 aéronefs se trouvaient sur l’île Fraser, y compris un gros avion-citerne.

« On m’informe également que le gros avion ravitailleur basé en Nouvelle-Galles du Sud sera envoyé demain dans le Queensland pour nous aider dans nos efforts de lutte contre les incendies », a-t-il déclaré dimanche.

Le camion-citerne sera utilisé pour poser des conduites de gel entre la tête de l’incendie et la périphérie de la colonie de Happy Valley pour essayer de l’empêcher d’avoir un impact sur la ville.

Il y avait environ 50 personnes dans la région de Happy Valley dimanche soir essayant de protéger leurs maisons et participant à l’effort de lutte contre les incendies.

Il existe également des ressources de lutte contre les incendies à Kingfisher Bay Resort, qui reste en danger si les vents changent vers le sud ou le sud-est.

« Nous continuerons nos efforts de lutte contre les incendies dans les prochains jours et peut-être même dans les semaines à venir, mais nous n’allons pas éteindre ce feu tant que nous n’aurons pas reçu de pluies importantes sur l’île Fraser », a déclaré dimanche M. Leach.

Le feu de brousse sur l’île Fraser, classée au patrimoine mondial, au large de la côte du Queensland près de Hervey Bay, brûle depuis la mi-octobre.

Plus à venir.