Feu de broussailles «incontrôlable» à Marengo causé par l’élimination des déchets – Shaw Local

Les conditions venteuses de dimanche ont conduit un feu de brousse à Marengo à se propager sur environ 20 acres de terrain, mais n’ont endommagé aucune structure, ont déclaré des responsables.

Les pompiers des districts d’incendie et de sauvetage de Marengo ont répondu dimanche un peu avant 13 heures au bloc 4800 de Millstream Road pour un rapport faisant état d’un feu de broussailles “hors de contrôle”, selon un communiqué de presse lundi.

L’incendie semble avoir été déclenché comme un moyen d’éliminer les déchets, mais les responsables ne pensent pas que l’intention était malveillante, indique le communiqué.

En raison des conditions venteuses, l’incendie s’est propagé rapidement à travers la végétation et la forêt de la région, et a nécessité des appels à une aide supplémentaire pour le contenir, indique le communiqué. Le feu n’a atteint aucune structure et n’a blessé personne.

“Les districts d’incendie et de sauvetage de Marengo souhaitent rappeler à tous les dangers des incendies extérieurs”, indique le communiqué. “Avant d’allumer un feu extérieur, il est important de vérifier la conformité aux ordonnances locales de brûlage. Une extrême prudence doit également être exercée les jours de vents violents, de faible humidité et de sols secs.