Feu de broussailles, fumée et flammes dans la zone universitaire

SAN DIEGO — Un incendie s’est déclaré dans la région du Collège jeudi après-midi. L’incendie se situe sur Fairmount Avenue et Montezuma Road. Les pompiers de San Diego ont décrit l’incendie comme se déplaçant rapidement. Ils ont indiqué qu’il y avait plusieurs unités sur place ainsi qu’un soutien aérien. Les habitants des quartiers de Rolando et de College Area signalent que des cendres tombent du ciel. L’incendie s’est déclaré dans un canyon le long de Montezuma Road, selon Steve Price de CBS 8 qui est en direct sur les lieux du feu de brousse.

Fairmount Avenue Nord entre Montezuma Road et Camino Del Rio South et I-8/Alvarado Canyon Road.

« Le service d’incendie de San Diego (SDFD) répond à un feu de brousse situé hors du campus, entre Fairmount Avenue et Montezuma Road. L’incendie est situé juste au sud-ouest du campus. Il n’y a aucune menace pour la communauté du campus. Le service de police universitaire et le SDFD sont effectuer des évacuations proactives à proximité immédiate. Anticipez les retards de circulation et les fermetures de routes. Soyez attentif et suivez les instructions fournies par les autorités.