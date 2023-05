Fetty Wap aurait demandé une peine de 5 ans dans une affaire de trafic

Le rappeur Fetty Wap aurait demandé à un juge de le condamner à seulement cinq ans dans son affaire de trafic de drogue.

En août 2022, Fetty Wap, né Willie Junior Maxwell II, a plaidé coupable de complot en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées. Ce plaidoyer intervient après son arrestation en octobre 2021 pour complot fédéral en matière de drogue. Sa condamnation approchant à grands pas Fetty supplie le juge de ne pas suivre les poursuites recommandées 87 à 108 mois de prison. Au lieu de cela, le rappeur demande une peine minimale obligatoire de cinq ans. Selon Yahoo! son équipe juridique fait valoir que le stress pandémique l’a amené à rejoindre une « organisation bicoastale de distribution de médicaments ».

«En 2020 ou vers 2020, avec l’arrivée de la pandémie mondiale, les choses ont commencé à changer pour M. Maxwell. Il n’y avait aucune opportunité de se produire, donc ses revenus étaient sévèrement limités. a déclaré un mémorandum déposé le 17 mai par l’avocate Elizabeth Macedonio. Le document énumère également une série de revers survenus avant son opération de drogue présumée, partageant, « il a été poursuivi personnellement, était en instance de divorce et était impliqué avec un directeur de tournée qui le volait », tout en ajoutant « perdu ses grands-parents et plusieurs autres personnes proches de lui. « La dépression et la panique ont commencé à s’installer », poursuit le communiqué. « Comme indiqué, M. Maxwell était extrêmement fier de sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants et à apporter son soutien aux autres membres de sa famille. Il est décrit comme un plaisir pour les gens et une personne qui tire une grande satisfaction de prendre soin des autres. Soudain, il a eu l’impression que la vie allait à l’envers et il a eu honte lorsqu’il a commencé à lutter pour maintenir le style de vie qu’il avait créé pour tant de personnes. Son jugement est devenu altéré. Désespéré de faire face à ses obligations financières, M. Maxwell a été impliqué dans l’infraction instantanée pendant quelques mois au printemps 2020. »

Le mémorandum comprenait également des lettres de sa famille et de ses amis corroborant son histoire selon laquelle il les soutenait financièrement. Le procureur américain du district oriental de New York voit les choses différemment. Ils pensent qu’il « a utilisé et continue d’utiliser sa renommée, sa plate-forme importante et son influence pour glorifier le trafic de drogue ». Le 24 mai, Fetty sera au tribunal pour connaître sa peine et connaître son sort.