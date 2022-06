Fetterman révèle l’étendue des problèmes cardiaques : « J’ai évité d’aller chez le médecin. »

L’ancien vice-président Dick Cheney s’est fait implanter un défibrillateur en 2001. Il a terminé deux mandats à la Maison Blanche, dont une campagne de réélection âprement disputée en 2004.

« Les médecins m’ont dit que je devais continuer à me reposer, à manger sainement, à faire de l’exercice et à me concentrer sur mon rétablissement, et c’est exactement ce que je fais », a déclaré M. Fetterman. « Il faudra encore un peu de temps pour reprendre le chemin de la campagne comme je l’étais avant la primaire. C’est frustrant — d’autant plus que c’est de ma faute — mais soyez patient, j’ai besoin d’un peu plus de temps. Je ne suis pas encore revenu à 100 %, mais je m’en rapproche chaque jour.

Lorsqu’il reviendra à la campagne électorale, il semble que son adversaire républicain sera le Dr Mehmet Oz, le célèbre médecin de la télévision. Avec un recomptage à l’échelle de l’État toujours en cours vendredi lors de la primaire du Sénat républicain et aucun appel de course officiel, David McCormick a concédé la course au Dr Oz.

Ed Rendell, ancien gouverneur démocrate de l’État et ancien président du Comité national démocrate, a déclaré vendredi dans une interview qu’il n’avait aucun scrupule quant à l’aptitude de M. Fetterman à servir. Il a minimisé à quel point la santé de M. Fetterman pèserait sur l’esprit des électeurs, affirmant qu’il ne pensait pas que ce serait un problème.

« Quand j’étais gouverneur, les républicains avaient l’habitude de dire que j’étais à un steak de fromage d’avoir une crise cardiaque, et je ne l’ai jamais fait », a déclaré M. Rendell.

Nancy Patton Mills, la présidente des démocrates de Pennsylvanie, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi. Le comité de campagne sénatoriale démocrate n’a pas immédiatement commenté vendredi.

M. Fetterman a quitté la campagne électorale depuis son accident vasculaire cérébral et a parfois publié de brèves vidéos depuis lors. Signe que M. Fetterman revenait vers un engagement politique, le sénateur Bob Casey, démocrate de Pennsylvanie, a écrit sur Twitter qu’il avait eu un « double rendez-vous virtuel » avec M. Fetterman et sa femme, Gisele Barreto Fetterman, plus tôt Vendredi après-midi.

« J’attends avec impatience beaucoup d’autres sur la campagne électorale cet été! » M. Casey a écrit.

Gina Kolata et Neil Vigueur reportage contribué.