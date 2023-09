Fetterman rendra le don du sénateur Bob Menendez en espèces

Le sénateur John Fetterman, démocrate de Pennsylvanie, restituera 5 000 dollars de contributions d’un comité d’action politique lié au sénateur Bob Menendez « dans des enveloppes remplies de billets de 100 dollars » en raison de l’acte d’accusation du démocrate du New Jersey pour corruption, a déclaré le porte-parole de Fetterman.

La campagne de Fetterman a reçu le don du PAC de direction de Menendez lors du cycle électoral de 2022, selon le site non partisan OpenSecrets.

Le porte-parole du sénateur de Pennsylvanie a déclaré à NBC News : « Nous sommes en train de restituer l’argent dans des enveloppes remplies de billets de 100 dollars. »

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Messenger.

Fetterman fut le premier Le sénateur démocrate appellera Menendez à démissionner après que lui et son épouse, Nadine Menendez, aient été inculpés de trois chefs d’accusation liés à la corruption devant un tribunal fédéral de New York.

Lundi, deux autres démocrates, les sénateurs Sherrod Brown de l’Ohio et Peter Welch du Vermont, ont également appelé à la démission de Menendez.

« Le sénateur Menendez a brisé la confiance du public et devrait démissionner du Sénat américain », a déclaré Brown dans un communiqué.

Brown dirige le puissant comité sénatorial des banques, auquel siège Menendez.

Les procureurs ont déclaré que lors d’une descente l’année dernière au domicile de Menendez dans le New Jersey et dans un coffre-fort, des agents fédéraux ont trouvé plus de 480 000 $ en espèces, des dizaines de lingots d’or et un véhicule de luxe qui étaient les « fruits de [the couple’s] accord de corruption » avec trois hommes d’affaires du New Jersey. Menendez a refusé de démissionner.

Lors d’une déclaration aux journalistes lundi, Menendez a suggéré que l’argent trouvé par les enquêteurs « était de l’argent tiré de mon compte d’épargne personnel sur la base des revenus que j’avais légalement perçus ».