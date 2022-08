Fetterman prévoit des remarques «brutes» en retour de la course au Sénat de l’AP

ERIE, Pennsylvanie (AP) – Le candidat au Sénat de Pennsylvanie, John Fetterman, devrait parler de ses problèmes de santé personnels alors qu’il revient officiellement sur la campagne électorale vendredi, plus de 90 jours après que le démocrate a subi un accident vasculaire cérébral qui a menacé sa vie et ses perspectives politiques. dans l’un des principaux concours du Sénat du pays.

Fetterman s’adressera aux électeurs vendredi soir dans le comté d’Erie, une région politiquement compétitive dans le coin nord-ouest de l’État. L’apparition marque le seul rassemblement prévu du lieutenant-gouverneur de 52 ans ce mois-ci, bien qu’il devrait apparaître à une poignée d’événements moins médiatisés alors qu’il accélère progressivement son programme public, selon le porte-parole de la campagne Joe Calvello.

Fetterman, qui a été hospitalisé pendant plusieurs jours après la crise sanitaire de mai, devrait faire des remarques émouvantes sur son expérience. Il a dit en juin qu’il avait failli mourir.

“Il parlera de la chance qu’il a d’être de retour”, a déclaré Calvello. “Ce sera quelque peu émouvant – un peu brut sur ce qu’il a vécu, à quel point il est reconnaissant de faire à nouveau campagne.”

Le retour de Fetterman marque un développement significatif dans la course pour occuper le siège du sénateur républicain sortant Pat Toomey. Le concours de Pennsylvanie offre aux démocrates peut-être leur meilleure opportunité de ramassage à l’échelle nationale alors que les deux partis se battent pour le contrôle du Sénat lors des élections de mi-mandat de novembre. La chambre est désormais divisée à 50-50, la vice-présidente Kamala Harris donnant aux démocrates la majorité la plus étroite avec son vote décisif.

Le candidat républicain, le Dr Mehmet Oz, un célèbre chirurgien cardiaque soutenu par l’ancien président Donald Trump, s’est élevé contre l’absence publique prolongée de Fetterman tout au long de l’été.

Oz a posté un faux “Avez-vous vu cette personne?” affiche en ligne le mois dernier. Il a de nouveau aiguilleté Fetterman mercredi sur les réseaux sociaux. “Cela fait 90 JOURS depuis le dernier événement de campagne publique de Fetterman”, a tweeté Oz. “Les Pennsylvaniens méritent des réponses.”

L’apparence physique de Fetterman est un élément central de sa marque politique non traditionnelle.

À 6 pieds 9 pouces, il arbore une tête rasée et des bras tatoués, tout en portant généralement un short et un sweat-shirt. C’est aussi un progressiste sans vergogne issu de la classe ouvrière qui soutient la légalisation de la marijuana, l’abolition de l’obstruction sénatoriale et la mise en place d’un programme national d’assurance maladie pour tous – “Medicare for all” dans le jargon de campagne des progressistes.

La santé de Fetterman a été un problème dominant dans le concours du Sénat depuis les jours précédant la primaire du 17 mai, lorsque sa campagne a révélé qu’il avait eu un accident vasculaire cérébral. Il a dû subir une intervention chirurgicale pour implanter un stimulateur cardiaque avec un défibrillateur et a révélé plus tard qu’il souffrait également d’une grave maladie cardiaque.

Son médecin a offert une lettre directe début juin détaillant la décision de Fetterman de ne pas prendre de médicaments prescrits ou de ne pas consulter un médecin pendant plusieurs années après une alerte sanitaire en 2017.

“S’il fait ce que je lui ai dit, et je crois qu’il prend son rétablissement et sa santé très au sérieux cette fois, il devrait pouvoir faire campagne et servir au Sénat américain sans problème”, a déclaré le Dr Ramesh Chandra. a écrit.

Fetterman prend maintenant ses médicaments comme prescrit, suit un régime pauvre en sodium et marche de 3 à 5 miles la plupart des jours, a déclaré Calvello: “Il suit les ordres du médecin.”

Les électeurs peuvent ne détecter aucun symptôme persistant, mais il a de légers problèmes d’élocution et d’audition.

“Il manquera un mot ici ou là quand il parle parfois, ou peut-être que dans une pièce bondée, il manquera d’entendre un mot”, a déclaré Calvello. “En plus de ça, il est solide comme le roc.”

Le concours sénatorial très médiatisé s’est déroulé à la télévision et sur les réseaux sociaux malgré son absence prolongée.

Fetterman, qui a dominé Oz dans la collecte de fonds, diffuse des publicités télévisées faisant la promotion de sa candidature depuis des mois. Le démocrate a également attiré des millions de vues à partir de publications créatives sur les réseaux sociaux, dont une mettant en vedette un personnage de la tristement célèbre émission de MTV “Jersey Shore” disant à Oz de rentrer à la maison. Oz est un ancien résident du New Jersey, et cela a été un problème majeur tout au long de la campagne.

Fetterman a insisté sur le fait qu’il était assez bien pour gagner le concours du Sénat dans une récente interview avec le Pittsburgh Post-Gazette.

“Je ne serais jamais là-dedans si nous n’étions pas absolument capables à 100% de courir pleinement et de gagner – et nous pensons que nous le sommes”, a déclaré Fetterman au journal.

Steve Peoples et John Wawrow, Associated Press