Fetterman et Oz se rencontrent pour un débat très attendu au Sénat de Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Le démocrate John Fetterman et le républicain Mehmet Oz se rencontreront mardi pour l’un des débats les plus attendus des élections de mi-mandat alors qu’ils mènent une féroce compétition pour un siège au Sénat américain de Pennsylvanie qui pourrait décider du contrôle de la chambre et l’avenir de l’agenda du président Joe Biden.

Une grande partie de l’accent est mis sur Fetterman, qui a passé les derniers mois à repousser une série croissante d’attaques d’Oz concernant sa santé et son aptitude au bureau. Fetterman, qui est lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, a eu un accident vasculaire cérébral en mai, un problème de santé si grave qu’il a dit qu’il “avait failli mourir”.

Mais il a insisté sur le fait qu’il était prêt à répondre aux demandes du Sénat. Depuis son accident vasculaire cérébral, Fetterman a parfois du mal à s’exprimer clairement lors d’événements publics. Des experts indépendants consultés par l’Associated Press, cependant, ont déclaré qu’il semble se remettre remarquablement bien. Il utilisera le sous-titrage pendant le débat pour l’aider à traiter les mots qu’il entend.

Pourtant, le débat de mardi pourrait s’avérer être un moment décisif dans une course qui représente la meilleure chance pour les démocrates de renverser un siège au Sénat détenu par les républicains cette année. Cela donnera à Fetterman l’occasion de prouver qu’il a l’endurance nécessaire pour le travail et de se concentrer sur Oz, qui, selon Fetterman, est un bagagiste du New Jersey sans aucune compréhension de l’État. Oz, quant à lui, aura une chance très médiatisée d’unir les républicains et de faire appel aux modérés qui pourraient décider de la course.

“Le débat occupe une place très importante, plus grand que d’habitude pour un débat au Sénat”, a déclaré l’activiste républicain Charles Gerow, un vétéran de deux décennies de talk-shows politiques à la télévision du dimanche.

Le débat à enjeux élevés – le premier et le seul du concours – intervient à peine deux semaines avant le jour du scrutin dans ce que les sondages disent être une course serrée pour remplacer le sénateur américain républicain à la retraite Pat Toomey. C’est le seul débat majeur à l’échelle de l’État qui se déroule cette année en Pennsylvanie depuis que le démocrate Josh Shapiro et le républicain Doug Mastriano n’ont pas pu parvenir à un accord sur les conditions d’un débat au poste de gouverneur.

Fetterman est devenu une marque nationale grâce en partie à sa taille extraordinaire, ses tatouages ​​et ses positions progressistes sans vergogne. Mais la santé du démocrate de Pennsylvanie, âgé de 53 ans, est devenue un problème central au cours des dernières semaines des élections, alors même que les candidats ailleurs s’affrontent sur des questions telles que l’avortement, la criminalité et l’inflation.

Oz, à la traîne dans les sondages, avait poussé à plus d’une demi-douzaine de débats, suggérant que la réticence de Fetterman à accepter plus d’un est parce que l’AVC l’avait affaibli. Fetterman a insisté sur le fait qu’un débat est typique – deux est plus habituel – et que l’accent mis par Oz sur les débats était un stratagème cynique pour mentir au sujet de sa récupération après un AVC.

Pendant ce temps, l’avance de Fetterman dans les sondages a diminué alors que les alliés républicains d’Oz ont versé des dizaines de millions de dollars dans un état de champ de bataille pérenne que Biden a remporté de seulement 1 point de pourcentage en 2020.

Les alliés de Fetterman craignent que le débat télévisé en direct de 60 minutes ne représente une situation sans issue pour le démocrate, même si le public typique d’un débat au Sénat est assez restreint. Une grande partie de l’attention se concentrera probablement sur la façon dont Fetterman – qui est direct et franc – peut communiquer dans une situation de haute pression.

Sa campagne a reconnu l’inconvénient inhérent de mettre Fetterman sur scène avec Oz, une personnalité de la télévision de longue date qui a animé “The Dr. Oz Show” en semaine pendant 13 saisons après avoir fait ses débuts en tant qu’invité régulier de l’émission d’Oprah Winfrey en 2004.

“Cela allait toujours être un match à l’extérieur pour John Fetterman”, a déclaré Mustafa Rashed, un consultant politique démocrate basé à Philadelphie.

L’hôte du débat a refusé d’autoriser un photographe AP à accéder à l’événement, et l’AP a refusé d’accepter les photos à distribuer.

L’AVC de Fetterman s’est produit quelques jours seulement avant sa victoire retentissante à la primaire démocrate. Le rétablissement l’a tenu à l’écart du public pendant une grande partie de l’été, bien que la campagne ait indiqué qu’il rencontrait des aides, faisait de longues promenades quotidiennes, conduisait et faisait des courses ménagères.

Oz, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump, a à peine survécu à sa propre primaire, battant son rival républicain David McCormick par 951 voix sur plus de 1,3 million de voix après un recomptage d’une journée.

Fetterman a repoussé les appels à publier des dossiers médicaux ou à laisser les journalistes interroger ses médecins, mais la semaine dernière, il a publié une note de son médecin traitant, qui a écrit que Fetterman se rétablit bien, ne montre aucun effet cognitif et « peut travailler à plein temps dans la fonction publique. ”

Fetterman reconnaît qu’il continue de trébucher sur le mot occasionnel et qu’une condition courante de son accident vasculaire cérébral – appelée trouble du traitement auditif – signifie que le réseau linguistique de son cerveau ne peut pas transformer rapidement et avec précision le son en sens. Cela l’oblige à utiliser le sous-titrage lors des entretiens et lors du débat.

Malcolm Kenyatta, un législateur de l’État démocrate qui fait campagne pour Fetterman après l’avoir défié sans succès à la primaire, a déclaré que Fetterman devrait parler de ses priorités en tant que sénateur et être sélectif quant aux attaques d’Oz auxquelles répondre.

Fetterman devrait “dans la mesure du possible ignorer le spectacle de clown qui se passe de l’autre côté et, s’il le fait, je pense que c’est une victoire”, a déclaré Kenyatta.

Des gens ont rapporté de New York.

Marc Levy et Steve Peoples, Associated Press