Fetterman et Manchin refusent de soutenir la solution à deux États en Israël

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Les sénateurs John Fetterman et Joe Manchin étaient les deux seuls sénateurs démocrates à ne pas avoir signé l’amendement. Bill Clark/CQ-Appel via Getty Images ; Scott Eisen/Getty Images

Le sénateur Brian Schatz parraine un amendement affirmant son soutien à une solution à deux États en Israël.

Seuls deux sénateurs démocrates n’ont pas signé : John Fetterman et Joe Manchin.

Un porte-parole de Fetterman a déclaré que la résolution devrait « inclure des termes stipulant la destruction du Hamas ».

Mercredi, le sénateur démocrate Brian Schatz d’Hawaï a publié un amendement à un prochain projet de loi sur la sécurité nationale qui affirme le soutien des États-Unis à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.

“Ce qui déterminera l’avenir d’Israël et de la Palestine, c’est de savoir s’il y a ou non de l’espoir”, a déclaré Schatz aux journalistes mercredi. “Et la solution à deux États doit être cet espoir.”

Dans une rare démonstration d’unité sur cette question – qui devient de plus en plus une source de division au sein du Parti démocrate – presque tous les sénateurs démocrates ont signé l’amendement.

Les deux seuls qui ne l’ont pas fait étaient les sénateurs John Fetterman de Pennsylvanie et Joe Manchin de Virginie occidentale.

Dans une déclaration à Business Insider, un porte-parole de Fetterman a réitéré le point de vue du démocrate de Pennsylvanie. soutien à une solution à deux États en Israël et en Palestine, mais a déclaré qu’il « croit fermement que cette résolution devrait inclure un libellé stipulant la destruction du Hamas comme condition préalable à la paix ».

Manchin, quant à lui, a indiqué dans un communiqué que son soutien à une telle résolution repose sur la reconnaissance palestinienne d’Israël.

“Une fois qu’un gouvernement palestinien ayant à cœur les meilleurs intérêts de son peuple aura accepté qu’Israël soit un État, je serai le premier à signer un amendement bipartisan soutenant qu’Israël reconnaisse un État palestinien”, a déclaré Manchin.

Fetterman est apparu ces derniers mois comme une voix farouchement pro-israélienne au Sénat, suscitant la colère de nombre de ses partisans progressistes.

Schatz amendement appelle à une « solution globale négociée » au conflit qui aboutirait à « deux États avec Israéliens et Palestiniens vivant côte à côte dans la paix, la sécurité, la dignité et la reconnaissance mutuelle ».

Il déclare également que toute solution de ce type devrait garantir la « survie d’Israël en tant qu’État juif sûr, démocratique et » tout en répondant aux « aspirations légitimes du peuple palestinien à avoir son propre État ».

Cela survient après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les besoins de sécurité d’Israël étaient « irréconciliables avec un État palestinien ».

“C’est mon insistance qui a empêché, au fil des années, la création d’un Etat palestinien qui aurait constitué un danger existentiel pour Israël”, a déclaré Netanyahu. dit plus tard. “Tant que je serai Premier ministre, je continuerai à insister fortement sur ce point.”

“Je pense que les gens ont été, à juste titre, alarmés par les propos de M. Netanyahu”, a déclaré Schatz.

Schatz a déclaré qu’il ne chercherait pas à forcer l’ajout de l’amendement au prochain projet de loi sur la sécurité nationale, qui devrait inclure des changements dans la politique d’immigration américaine ainsi que des milliards de dollars d’aide américaine à l’Ukraine et à Israël.

Mais le démocrate d’Hawaï a déclaré qu’il était important de réitérer la politique américaine de longue date en la matière, d’autant plus qu’à la lumière des commentaires de Netanyahu et des inquiétudes de ses collègues concernant la guerre, qui a tué plus de 25 000 Palestiniens.

“Nous pensons qu’il devrait y avoir un flux plus libre de l’aide humanitaire”, a déclaré Schatz. “Nous sommes confrontés à une situation d’urgence, nous sommes confrontés à un risque de famine, et certainement à un risque de choléra et d’autres maladies liées au manque d’assainissement”.

Aucun sénateur républicain n’a signé l’amendement, bien que Schatz ait déclaré aux journalistes qu’il avait toujours de « très bonnes conversations » sur la question avec ses collègues républicains.

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, les Républicains ont généralement soutenu résolument Israël, refusant de critiquer publiquement la guerre en cours.