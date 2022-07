Fetterman espère revenir bientôt sur la campagne électorale du Sénat, déclare-t-il dans une nouvelle interview

Depuis lors, sa campagne a maintenu une présence agressive et accrocheuse sur les réseaux sociaux et à la télévision, dépeignant son adversaire républicain, Mehmet Oz, comme étant plus à l’aise dans le New Jersey que la Pennsylvanie. Mais le public a peu vu M. Fetterman, à l’exception de la brève vidéo occasionnelle.

Dans l’interview Post-Gazette, qui a été menée par vidéo – et M. Fetterman a utilisé des sous-titres codés pour s’assurer qu’il ne manquait pas de mots, a indiqué le journal – le candidat a déclaré qu’il marchait quatre à cinq miles par jour, participant à des séances de stratégie de campagne. et assiste maintenant de plus en plus à des collectes de fonds, dont plusieurs sont prévues cette semaine. Il accueilli les bénévoles en personne récemment, et il a également dit qu’il travaillait avec un orthophoniste.

“Je peux manquer un mot de temps en temps dans une conversation, ou je peux articuler deux mots. Même alors, je pense que c’est peu fréquent », a déclaré M. Fetterman au journal. “Donc, je sens que nous sommes prêts à courir.”

Il a souligné que “physiquement, je n’ai pas de limites”, bien qu’il ait également reconnu que “mon audition n’est toujours pas parfaite”.