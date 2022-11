Fetterman bat le choix de Trump Oz, les projets de NBC News

Le lieutenant-gouverneur démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman, battra le républicain Dr. Mehmet Oz dans une course décisive au Sénat qui pourrait s’avérer un coup décisif dans la bataille pour le contrôle de la chambre haute du Congrès, projette NBC News.

Fetterman succèdera à la retraite du sénateur du GOP Pat Toomey, transférant un siège au Sénat détenu par les républicains aux mains des démocrates.

Les démocrates, qui détenaient la majorité la plus mince possible au Sénat avant le jour du scrutin, comptaient sur le renversement du siège dans l’État clé, où le président Joe Biden avait battu l’ancien président Donald Trump deux ans plus tôt.

Le verdict projeté porte un autre coup à Trump, qui a soutenu Oz lors d’une élection primaire du GOP âprement disputée et a fait campagne pour lui au général.