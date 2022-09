HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Le candidat démocrate au Sénat John Fetterman de Pennsylvanie a déclaré mercredi qu’il avait accepté un débat télévisé le 25 octobre contre son rival républicain, le Dr Mehmet Oz.

Le débat, à venir deux semaines avant les élections générales, fait suite à des semaines de cajoleries par Oz, qui a soulevé des questions sur la gravité des effets persistants de Fetterman suite à un accident vasculaire cérébral en mai et a poussé jusqu’à sept débats.

Il se déroulera dans le studio d’une chaîne de télévision de Harrisburg.

La campagne d’Oz a déclaré dans un communiqué que Fetterman n’avait accepté le débat qu'”après avoir été frappé par des critiques massives de la part d’éditoriaux et de commentateurs nationaux et nationaux pour avoir esquivé”. La campagne d’Oz s’est également plainte que Fetterman avait “insisté sur des aménagements pour son état de santé”, bien qu’aucune des deux campagnes n’ait immédiatement clarifié ce qu’il s’agissait.

Néanmoins, “le docteur Oz a hâte d’être à Harrisburg le 25 octobre pour partager sa vision d’une Pennsylvanie et d’une Amérique meilleures, et il est prêt (à) exposer le bilan de Fetterman en tant que candidat au Sénat le plus à gauche en Amérique”, a déclaré le directeur de campagne d’Oz. Casey Contres a écrit dans un communiqué.

Fetterman, le lieutenant-gouverneur de l’État, et Oz, un célèbre chirurgien cardiaque soutenu par l’ancien président Donald Trump, rivalisent pour remplacer le sénateur républicain à la retraite Pat Toomey dans une course que les démocrates considèrent comme l’une de leurs meilleures chances à l’échelle nationale de renverser un siège détenu par les républicains. . Le gagnant pourrait aider à décider du contrôle partisan de la chambre l’année prochaine.

La campagne de Fetterman a déclaré qu’Oz opérait de mauvaise foi en insistant sur tant de débats et a déclaré que la motivation d’Oz était de se moquer de Fetterman pour avoir eu un accident vasculaire cérébral. Fetterman parle toujours de manière hésitante et a du mal à répondre rapidement aux mots qu’il entend.

Pour tenir compte de cela, Fetterman a demandé à la station de sous-titrer pendant le débat et deux séances d’entraînement en studio à l’avance, a déclaré la campagne d’Oz.

En réponse, la campagne d’Oz a émis trois demandes.

Il veut qu’un modérateur dise au public que Fetterman utilise le sous-titrage codé pour expliquer les retards dans ses réponses; séances d’entraînement pour ne pas utiliser de véritables questions de débat ; et le débat à 90 minutes, au lieu de 60, en raison des retards de sous-titrage.

Lors des quatre derniers concours du Sénat américain de Pennsylvanie, les débats n’ont pas été une caractéristique majeure. Tous les débats ont eu lieu de la mi-octobre à la fin octobre, avec deux débats dans chaque course – à l’exception du concours de 2012, qui avait un débat.

Fetterman s’est rétabli et a quitté la campagne électorale pendant la majeure partie de l’été après son accident vasculaire cérébral du 13 mai, qui a nécessité une intervention chirurgicale pour implanter un stimulateur cardiaque avec un défibrillateur et a révélé qu’il souffrait d’une grave maladie cardiaque. Fetterman n’a donné aucun accès à ses médecins ou à ses dossiers de santé et a déclaré qu’il avait failli mourir.

Il n’a fait qu’une poignée d’interviews avec les médias et aucune conférence de presse depuis l’AVC et a utilisé le sous-titrage codé dans les entretiens vidéo avec les journalistes.

La campagne de Fetterman soutient que ses médecins ont déclaré qu’il devrait se rétablir complètement.

___

___

Marc Lévy, Associated Press