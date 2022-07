Fetterman: “100% capable” de se présenter au Sénat après un AVC

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Dans sa première interview avec les médias depuis son accident vasculaire cérébral il y a deux mois, le candidat démocrate au Sénat John Fetterman de Pennsylvanie a déclaré mercredi qu’il était “100% capable de se présenter pleinement et de gagner” contre le républicain Mehmet Oz en novembre.

Fetterman, parlant par vidéo avec un journaliste du Pittsburgh Post-Gazette, a révélé pour la première fois qu’il avait des difficultés persistantes et sporadiques à entendre et à parler. Mais Fetterman, 52 ans, a insisté sur le fait qu’il n’avait “aucune limite physique”, a noté qu’il travaillait avec un orthophoniste et a déclaré qu’il ne se présenterait pas s’il pensait ne pas pouvoir supporter les exigences d’une campagne.

“Je ne serais jamais là-dedans si nous n’étions pas absolument capables à 100% de courir pleinement et de gagner – et nous pensons que nous le sommes”, a déclaré Fetterman, l’actuel lieutenant-gouverneur, au journal.

La santé de Fetterman a été un problème dominant dans la course au Sénat depuis les jours précédant la primaire du 17 mai, lorsque sa campagne a révélé qu’il avait eu un accident vasculaire cérébral. Il a dû subir une intervention chirurgicale pour implanter un stimulateur cardiaque avec un défibrillateur et a révélé plus tard qu’il souffrait également d’une grave maladie cardiaque.

Il est resté à l’écart de la campagne électorale pendant sa convalescence, mais a déclaré au journal qu’il s’attendait à revenir “très bientôt” pour faire des apparitions publiques. Jeudi soir, il devait se présenter en personne à une collecte de fonds avec Democratic Jewish Outreach Pennsylvania dans la banlieue de Philadelphie. L’événement ne sera pas ouvert aux médias.

Les démocrates et les républicains ont suivi de près le rétablissement de Fetterman. Les espoirs démocrates de maintenir – voire d’élargir – leur fragile majorité au Sénat dépendent de la capacité du parti à s’emparer du siège détenu par le républicain Pat Toomey, qui prend sa retraite.

Oz, le célèbre chirurgien cardiaque et ancien animateur de “The Dr. Oz Show”, et des groupes républicains ont tenté de soulever des questions sur le statut de Fetterman, en publiant un faux “Avez-vous vu cette personne?” affiche en ligne qui montre le visage de Fetterman en dessous et dit: “Dernière vue: 13/05/2022.”

Malgré l’absence de Fetterman, il est en avance sur Oz largement autofinancé dans la collecte de fonds. Fetterman avait 5,5 millions de dollars en main au 30 juin, selon les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale. Oz, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump, disposait de 1,1 million de dollars.

Fetterman a déclaré qu’il parcourait plusieurs kilomètres chaque jour et qu’il n’avait perdu aucune mémoire à la suite de l’AVC. Dans l’interview de 20 minutes avec le journal, Fetterman a utilisé le sous-titrage pour s’assurer qu’il ne manquait aucun mot, a déclaré un porte-parole de la campagne au Post-Gazette.

Fetterman s’est rétabli à la maison mais travaille quotidiennement avec des assistants de campagne, rencontre par vidéo avec des donateurs et trolle Oz avec des publications virales sur les réseaux sociaux soulignant le récent déménagement du médecin du New Jersey.

