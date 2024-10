Fethullah Gülen, un religieux influent accusé par Erdogan d’avoir déclenché un coup d’État, est mort

Fethullah Gülen, un religieux islamique solitaire basé aux États-Unis, est décédé. Gülen a inspiré un mouvement social mondial alors qu’il était accusé d’avoir orchestré un coup d’État manqué en 2016 dans sa Turquie natale.

Abdullah Bozkurt, ancien rédacteur en chef du journal Today’s Zaman, lié à Gülen et actuellement en exil en Suède, a déclaré avoir parlé au neveu de Gülen, Kemal Gülen, qui a confirmé le décès. Fethullah Gülen avait 80 ans et était en mauvaise santé depuis longtemps.

L’agence officielle Anadolu a cité le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, affirmant que des sources des services de renseignement turcs avaient confirmé le décès.

« Le chef de cette sombre organisation est mort », a-t-il déclaré.

Gülen a passé les dernières décennies de sa vie en exil, vivant dans un complexe fermé dans les montagnes Pocono en Pennsylvanie, d’où il a continué à exercer une influence parmi ses millions de partisans en Turquie et dans le monde. Il a épousé une philosophie mêlant le soufisme – une forme mystique de l’islam – à un fervent défenseur de la démocratie, de l’éducation, de la science et du dialogue interreligieux.

Des manifestants sont montrés à proximité d’un véhicule militaire lors de la tentative de coup d’État à Ankara, en juillet 2016. Près de 300 personnes ont été tuées et environ 2 200 autres ont été blessées. (Tumay Berkin/Reuters)

La relation avec Erdogan s’est transformée

Gülen a commencé comme allié du dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan, mais est devenu un ennemi. Il a qualifié Erdogan d’autoritaire déterminé à accumuler le pouvoir et à écraser la dissidence. Erdogan a qualifié Gülen de terroriste, l’accusant d’avoir orchestré la tentative de coup d’État militaire dans la nuit du 15 juillet 2016, lorsque des factions au sein de l’armée ont utilisé des chars, des avions de guerre et des hélicoptères pour tenter de renverser le gouvernement d’Erdogan.

Répondant à l’appel du président, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour s’opposer à la tentative de prise de pouvoir. Les putschistes ont tiré sur la foule et bombardé le Parlement et d’autres bâtiments gouvernementaux. Au total, 251 personnes ont été tuées et environ 2 200 autres ont été blessées. Environ 35 putschistes présumés ont également été tués.

Gülen a catégoriquement nié toute implication, et ses partisans ont rejeté les accusations, les qualifiant de ridicules et politiquement motivées.

Gülen n’a jamais été accusé d’un crime aux États-Unis et la Turquie n’a fourni aucune preuve permettant son extradition. Il a toujours dénoncé le terrorisme ainsi que les putschistes.

Des manifestants manifestent devant l’aéroport international Atatürk lors de la tentative de coup d’État à Istanbul en juillet 2016. (Huseyin Aldemir/Reuters)

En Turquie, le mouvement de Gülen – parfois connu sous le nom de Hizmet, mot turc signifiant « service » – a fait l’objet d’une vaste répression. Le gouvernement a arrêté des dizaines de milliers de personnes pour leur lien présumé avec le complot de coup d’État, licencié plus de 130 000 partisans présumés de la fonction publique et plus de 23 000 militaires, et fermé des centaines d’entreprises, d’écoles et d’organisations médiatiques liées à Gülen.

En conséquence, Gülen a dénoncé les dirigeants turcs comme des « tyrans ».

Réseau mondial d’organisations

Fethullah Gülen est né à Erzurum, dans l’est de la Turquie. Sa date de naissance officielle était le 27 avril 1941, mais cette date a longtemps été controversée. Y. Alp Aslandogan, qui dirige un groupe basé à New York qui promeut les idées et le travail de Gülen, a déclaré que Gülen était en réalité né en 1938.

Formé comme imam ou chef de prière, Gülen s’est fait connaître en Turquie il y a une cinquantaine d’années. Il prêchait la tolérance et le dialogue entre les religions et croyait que la religion et la science pouvaient aller de pair. Sa croyance en la fusion de l’Islam avec les valeurs occidentales et le nationalisme turc a touché une corde sensible chez les Turcs, lui valant des millions d’adeptes.

Des panneaux de propriété privée et une guérite marquent l’entrée de l’enceinte rurale du religieux américain Fethullah Gulen, à Saylorsburg, en Pennsylvanie, en décembre 2016. Gülen a passé les dernières décennies de sa vie en exil dans les montagnes Pocono de Pennsylvanie. (Charles Mostoller/Reuters)

Les acolytes de Gülen ont construit un réseau mondial de fondations caritatives, d’associations professionnelles, d’entreprises et d’écoles dans plus de 100 pays, notamment au Canada et aux États-Unis. En Turquie, les partisans dirigeaient des universités, des hôpitaux, des organisations caritatives, une banque et un vaste empire médiatique composé de journaux, de stations de radio et de télévision.

Mais Gülen était considéré avec méfiance par certains dans son pays natal, un pays profondément polarisé entre les fidèles de ses traditions farouchement laïques et les partisans du parti islamique associé à Erdogan arrivé au pouvoir en 2002.

Gülen s’était longtemps abstenu de soutenir ouvertement un parti politique, mais son mouvement a forgé une alliance de facto avec Erdogan contre la vieille garde du pays composée de laïcs fidèles et soutenus par l’armée, et l’empire médiatique de Gülen a pesé de tout son poids derrière le gouvernement d’orientation islamiste d’Erdogan.

Les gülenistes ont aidé le parti au pouvoir à remporter plusieurs élections. Mais l’alliance Erdogan-Gülen a commencé à s’effondrer après que le mouvement ait critiqué la politique du gouvernement et révélé des allégations de corruption au sein du cercle restreint d’Erdogan.

Erdogan, qui a nié ces allégations, s’est lassé de l’influence croissante du mouvement de Gülen. Le dirigeant turc a accusé les partisans de Gülen d’infiltrer la police et le système judiciaire du pays et d’avoir créé un État parallèle, et a commencé à faire campagne pour l’extradition de Gülen vers la Turquie avant même l’échec du coup d’État de 2016.

Le religieux vivait aux États-Unis depuis 1999, date à laquelle il était venu se faire soigner.

En 2000, alors que Gülen était toujours aux États-Unis, les autorités turques l’ont accusé d’avoir dirigé un complot islamiste visant à renverser la forme laïque de gouvernement du pays et à établir un État religieux.

Certaines des accusations portées contre lui étaient basées sur un enregistrement sur lequel Gülen aurait dit aux partisans d’un État islamique d’attendre leur heure : « S’ils se manifestent trop tôt, le monde leur brisera la tête ». Gülen a déclaré que ses commentaires avaient été sortis de leur contexte.

Le religieux a été jugé par contumace et acquitté, mais il n’est jamais retourné dans son pays natal. Il a remporté une longue bataille juridique contre l’administration du président de l’époque, George W. Bush, pour obtenir la résidence permanente aux États-Unis.

Rarement vu en public, Gülen vivait tranquillement sur le terrain d’un centre de retraite islamique dans les Poconos. Il occupait un petit appartement dans l’immense complexe et partait principalement pour consulter des médecins pour des maladies telles que les maladies cardiaques et le diabète, passant une grande partie de son temps à prier et à méditer et à recevoir des visiteurs du monde entier.

Gülen ne s’est jamais marié et n’a pas eu d’enfants. On ne sait pas qui, le cas échéant, dirigera le mouvement.