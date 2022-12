Fêtes sucrées et salées – The New York Times

C’est le dernier Veggie de 2022 et, en tant que votre écrivain, je dois admettre que j’ai souvent glissé dans une chronologie bizarre dans la cuisine : temporairement en avance sur le temps, en décalage avec tout le monde pour que je puisse vous parler d’une recette que je l’amour et vous pouvez le faire au bon moment. Ce n’est pas un reproche ! L’autre soir, par exemple, je me suis régalé du risotto aux châtaignes d’Eric Kim, un dîner de réveillon luxueux, même si ce n’était qu’un jeudi soir ordinaire.

La configuration était assez compliquée, mais pas intensive. J’ai rôti des champignons et des oignons, mariné des tranches de céleri et de feuilles de céleri, frit des châtaignes pré-grillées et pelées dans de l’huile d’olive, du fromage râpé et du miso blanc fouetté avec de l’eau chaude pour le dissoudre. Enfin, j’ai fait cuire le riz arborio dans un bouillon de ferraille jusqu’à ce que les grains féculents soient gras, tendres et brillants.

Le risotto était tellement réconfortant et délicieux. Ce serait parfait pour un dîner de fin d’année avec une petite foule, chacun empilant ses propres garnitures et faisant circuler une bouteille de vin froid et pétillant, puis s’enfonçant dans le canapé avec les chiens. Mais j’étais plutôt ravie de l’avoir mangé en pyjama !

Je n’ai pas de tradition du Nouvel An, mais le premier jour de l’année, mon mari prépare généralement quelques plaques de focaccia et je garde un très grand pot de pois aux yeux noirs sur la cuisinière. Nous invitons les amis et la famille, ceux qui sont libres, à venir déjeuner (et bavarder !) dès qu’ils le peuvent.