WASHINGTON (AP) – C’est la saison des rassemblements de vacances, officiels et informels. Mais c’est aussi encore une saison pandémique très importante, et le nombre d’infections au COVID-19 établit des records dans la capitale nationale.

Le gouvernement du district de Columbia fait face à un défi unique pour équilibrer ces deux facteurs, car la capitale est criblée de propriétés du gouvernement fédéral, où le gouvernement de DC a des pouvoirs d’exécution limités.

L’administration du président Donald Trump a lancé jusqu’à deux douzaines d’événements de vacances, y compris le bal du Congrès de jeudi soir. Le département de la santé de DC ne peut pas faire beaucoup plus que suivre les chiffres et espérer que ses directives sur les virus sont suivies.

Les premières doses d’un vaccin COVID-19 devraient arriver prochainement, le premier lot étant réservé aux professionnels de la santé et aux premiers intervenants. Mais les responsables de la santé préviennent qu’il pourrait s’écouler des mois avant que le vaccin ne soit facilement disponible pour la population générale, et le taux de cas moyen à Washington a établi des records chaque jour au cours de la semaine dernière.

Le mois dernier, alors que le nombre de virus augmentait, la mairesse Muriel Bowser a modifié les restrictions de virus de la ville, limitant la taille des rassemblements en salle à 10 personnes. Mais la Maison Blanche et les autres propriétés fédérales ne sont pas tenues de se conformer à ces règles. De même, toute violation du protocole COVID-19 se produisant dans les nombreuses ambassades ou consulats étrangers de Washington ne relèverait pas de la compétence du gouvernement de DC.

Mercredi soir, Trump a accueilli environ 200 invités à la Maison Blanche pour la célébration annuelle de Hanoukka. Les photos et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient la plupart, mais pas la totalité, des participants portant des masques et des invités se rassemblant étroitement pour assister à un bref discours d’un Trump sans masque.

Jeudi soir, Trump devait assister et prononcer des allocutions au bal annuel du Congrès. Interrogé cette semaine sur la pertinence de telles activités au milieu d’une pandémie, Trump a déclaré qu’il pensait que les événements pourraient se dérouler en toute sécurité.

« Eh bien, ce sont des fêtes de Noël, et franchement, nous avons réduit le nombre de manière très substantielle, comme vous le savez. Et je vois beaucoup de gens aux fêtes porter des masques. Je veux dire, je dirais que je regarde le public à ces soirées, et nous avons beaucoup de gens qui portent des masques, et je pense que c’est une bonne chose », a-t-il déclaré.

L’administration Bowser n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les rassemblements de vacances. Mais son gouvernement a appelé à plusieurs reprises les habitants à éviter les rassemblements traditionnels de Thanksgiving et de Noël cette année.

Au cours de la pandémie, le gouvernement de DC s’est trouvé en désaccord avec la Maison Blanche, qui a fonctionné pendant des mois en violation ouverte des protocoles de masque et des restrictions locales de virus. Au moins un événement – un rassemblement Rose Garden le 26 septembre pour la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barret – a ensuite été qualifié de super-épandeur après que plusieurs participants aient été testés positifs.

Le gouvernement de Bowser a généralement évité les confrontations directes avec la Maison Blanche de Trump sur les protocoles de virus. Mais après l’événement Rose Garden, le département de la santé de DC a pris la décision extraordinaire de se plaindre publiquement que la recherche des contacts vitaux de l’événement avait été insuffisante.

Trump lui-même a contracté le virus en octobre et a été brièvement hospitalisé.

Le département d’État, dirigé par le pilier de Trump Mike Pompeo, a également programmé une série de rassemblements de vacances à l’intérieur. Un communiqué publié par le département d’État a déclaré que tous les événements suivaient les directives locales et les propres protocoles de virus «Diplomacy Strong» du département. Cela comprenait une exigence de masque pour tous les participants et des contrôles de température aux entrées.

« Nous avons pris toutes les précautions pour réduire le nombre d’individus », indique le communiqué. «Nous n’anticipons aucun problème de suivi du nombre d’individus dans ces espaces intérieurs.»

La déclaration a noté que le nombre d’événements était en partie le reflet de cette diligence, car normalement les grands événements étaient divisés en plusieurs petits rassemblements pour limiter les foules.

Mais l’American Foreign Service Association, qui représente des diplomates de carrière, s’est dit «très préoccupée» par les projets.

«Célébrer la saison en passant du temps avec des amis, des collègues et la famille est une tradition séculaire, mais cette année doit être différente en raison de la pandémie», a déclaré l’association dans un communiqué. «Nous exhortons le Ministère à inverser la tendance et à adopter un comportement responsable conformément à ses propres directives.»

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a suggéré qu’il n’est pas interdit de faire la fête pendant une pandémie, tant que les fêtards suivent les conseils de santé publique concernant le port de couvre-chefs, le lavage des mains et la surveillance à quel point ils se rapprochent des autres.

« Vous pouvez vous engager dans des choses, mais portez votre masque si vous ne voulez pas être socialement distant », a-t-il déclaré à CNN mercredi dans une interview.

Azar a déclaré qu’il se sentait «à l’aise» lors d’une récente fête à la Maison Blanche, bien que des photos de ces rassemblements publiées sur les réseaux sociaux aient montré des invités bien habillés entassés dans des couloirs bordés d’arbres de Noël et peu d’entre eux portant des masques.

« Je me sentais en sécurité », a déclaré Azar. « Je portais mon masque, bien sûr, à tout moment. »

Les rédacteurs d’Associated Press Darlene Superville et Matthew Lee à Washington ont contribué à ce rapport.