Une tentative de dispersion d’une grande fête illégale du Nouvel An dans le nord-ouest de la France s’est transformée en affrontements entre la gendarmerie et des fêtards tapageurs, qui ont bombardé des officiers avec des projectiles et mis le feu à une voiture de police.

La fête clandestine a eu lieu pendant la nuit dans la ville de Lieuron au mépris des restrictions anti-coronavirus interdisant les rassemblements de masse. Il a attiré entre 2000 et 2500 fêtards, dont beaucoup semblent être venus « D’autres départements [of France] et de l’étranger », a déclaré la préfecture d’Ille-et-Vilaine.

VIDÉO. Les teufeurs sont toujours sur place à #Lieuron fr #IlleetVilaine pour la rave commencée le soir du nouvel an #Bretagne pic.twitter.com/Dh4Lf3cqij – France Bleu Armorique (@bleuarmorique) 1 janvier 2021

Des gendarmes locaux ont été envoyés sur les lieux pour briser la rave, mais les fêtards n’étaient manifestement pas prêts à arrêter de célébrer et les ont repoussés. Les officiers ont été bombardés de divers objets, dont trois ont été légèrement blessés, et au moins un de leurs véhicules a été incendié. Des images de la scène circulant en ligne montrent la voiture engloutie dans les flammes avec des spectateurs applaudissant en arrière-plan.

Lieuron, Ille-et-Vilaine, cette nuit. Ue fête clandestine rassemble près de 2000 personnes, un véhicule de gendarmerie est incendié. Pendentif ce temps sur Snapchat … pic.twitter.com/CeREk9laH3 – Benjamin Fontaine (@BenjFontaine) 1 janvier 2021

Les fêtards auraient été «Très déterminé» pour continuer à faire la fête, et les agents des forces de l’ordre ont finalement choisi de délimiter la zone pour empêcher plus de gens de rejoindre la rave. Au début de vendredi, cela se poursuivait malgré la présence policière.

La fête se déroule dans un entrepôt désaffecté appartenant à une société de transport. Une enquête est en cours pour retrouver les responsables de l’organisation de l’événement illégal et identifier ceux qui ont usé de violence contre les gendarmes.

Un événement à plus petite échelle a également été interrompu pendant la nuit dans la ville méridionale de Marseille, avec environ 300 personnes présentes. Les trois organisateurs présumés de l’événement ont été arrêtés et quelque 150 fêtards ont chacun écopé d’une amende de 135 € pour avoir violé les restrictions relatives aux coronavirus.

