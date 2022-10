Fête nationale de Taïwan : “Pas de place pour le compromis” sur la souveraineté, déclare la présidente Tsai

Taipei, Taiwan

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a déclaré lundi qu’il n’y avait “pas de place pour le compromis” sur la souveraineté de l’île autonome, mais qu’elle était disposée à travailler avec la Chine pour trouver “des moyens mutuellement acceptables” de maintenir la paix dans le détroit de Taïwan.

« Le consensus du peuple taïwanais… est de défendre notre souveraineté et notre mode de vie libre et démocratique. Il n’y a pas de place pour un compromis à ce sujet », a déclaré Tsai dans un discours marquant la fête nationale de Taiwan, prononcé alors que les tensions entre Taipei et Pékin mijotent au plus haut point de ces dernières décennies.

Taïwan, qui abrite 23 millions d’habitants, se trouve à moins de 110 miles (177 kilomètres) des côtes chinoises. Pendant plus de 70 ans, les deux parties ont été gouvernées séparément, mais cela n’a pas empêché le Parti communiste chinois au pouvoir de revendiquer l’île comme la sienne – même s’il ne l’a jamais contrôlée.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que la «réunification» entre la Chine et Taïwan était inévitable et a refusé d’exclure le recours à la force – mais dans son discours de lundi, Tsai a exhorté les dirigeants chinois à ne pas s’engager dans cette voie.

“J’appelle les autorités de Pékin à ce que le recours à la guerre ne soit pas l’option pour les relations inter-détroit”, a déclaré Tsai. “Ce n’est qu’en respectant l’insistance du peuple taiwanais sur la souveraineté, la liberté et la démocratie que nous pourrons reprendre des interactions positives à travers le détroit de Taiwan.”

Suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan début août, la Chine a intensifié ses tactiques de pression militaire sur l’île, envoyant des avions de chasse à travers la ligne médiane du détroit de Taïwan, la masse d’eau séparant Taïwan et la Chine.

Pendant des décennies, la ligne médiane a servi de ligne de démarcation informelle entre les deux, les incursions militaires la traversant étant rares.

La semaine dernière, le ministre taïwanais de la Défense a averti que les avions de chasse ou les drones chinois qui s’introduisent dans l’espace aérien territorial de Taïwan – défini comme 12 milles marins (22,2 kilomètres) des côtes de l’île – seront considérés comme une « première frappe », alors que Taipei cherche à franchir le pas. ses défenses en réponse à la pression militaire de Pékin.

Tsai a déclaré lundi dans son discours que Taiwan est un “symbole important” de la démocratie dans le monde et que son peuple est déterminé à défendre l’île.

« La communauté internationale est très claire sur le fait que défendre la sécurité de Taiwan équivaut à défendre la stabilité régionale et les valeurs démocratiques. Si les libertés démocratiques de Taiwan sont détruites, ce sera un revers majeur pour les démocraties du monde entier », a-t-elle déclaré.

Elle a réitéré que Taïwan avait renforcé la sensibilisation à la défense nationale, ainsi que l’acquisition et l’augmentation de la production d’armes de précision pour renforcer les capacités de guerre asymétrique – un terme désignant les stratégies militaires pour contrer des armées plus puissantes.

La cérémonie à Taipei, la capitale de Taïwan, a marqué lundi 111 ans depuis le début d’une révolution en Chine continentale qui a finalement abouti à l’effondrement de son système impérial vieux de 2 200 ans et à l’établissement de la République de Chine.

La République de Chine a gouverné le continent jusqu’à sa défaite face aux communistes à la fin de la guerre civile en 1949, lorsqu’elle s’est retirée à Taiwan.

Les festivités de lundi ont réuni des invités internationaux, dont le président des Palaos – l’un des 14 pays qui entretiennent des relations diplomatiques complètes avec Taiwan. La députée américaine Eddie Bernice Johnson, démocrate du Texas, était également présente.

Pendant les célébrations, un hélicoptère militaire a été vu planant au-dessus du ciel nuageux de Taipei avec un drapeau national, tandis que des orchestres militaires jouaient devant le bureau présidentiel.

Les analystes ont déclaré que Taïwan ferait probablement face à une pression croissante de la part de Pékin après que le dirigeant chinois Xi devrait prolonger son emprise sur le pouvoir pendant encore cinq ans lors d’une réunion du Parti communiste qui devrait commencer le 16 octobre.

“Le plus grand défi serait certainement la pression de la RPC”, a déclaré Austin Wang, professeur adjoint à l’Université du Nevada à Las Vegas, spécialisé dans la politique taïwanaise, faisant référence à la République populaire de Chine.

Il a prédit que la politique de Pékin envers Taiwan pourrait devenir « plus instable et imprévisible », à moyen terme.

“Si Xi est capable de trouver un moyen de faire coexister sa politique zéro-Covid et ses performances économiques de base, cette réalisation sera suffisamment grande pour rendre Xi et la Chine patients”, a déclaré Wang, faisant référence à la politique de confinement sans compromis de la Chine. « Si l’économie en Chine s’effondre, Xi et la RPC perdront leur légitimité ; Xi se tournera alors vers le nationalisme, ce qui inclut l’unification de Taiwan.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré qu’il examinait l’opportunité d’étendre la formation militaire obligatoire pour les hommes éligibles – fixée à quatre mois – à une période plus longue en réponse à la menace de Pékin.

Et Lev Nachman, professeur adjoint de politique à l’Université nationale Chengchi de Taïwan, a déclaré que le gouvernement taïwanais devrait continuer à engager le public sur son rôle dans la défense de l’île.

“La meilleure chose que Taïwan puisse faire est de construire ses défenses intérieures d’une manière qui ne soit ni flashy ni provocatrice, mais crée un changement significatif qui prépare mieux l’armée et la société civile taïwanaises à un conflit potentiel”, a-t-il déclaré.