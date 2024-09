Fête nationale de l’Arabie saoudite et relations avec la Turquie

Le 23 septembre 2024, le Royaume d’Arabie saoudite célèbrera la 94e fête nationale saoudienne, l’une des plus importantes fêtes nationales, le royaume ayant été unifié en 1932 sous la direction du roi Abdulaziz Al Saud. J’ai décidé d’écrire un article qui clarifie la profondeur des relations entre les deux pays frères. Je suis arrivé dans la capitale turque Ankara il y a environ un an, après quoi j’ai été accrédité comme ambassadeur du Gardien des Deux Saintes Mosquées auprès de la République fraternelle de Turquie. Depuis ce moment, ma famille et moi avons eu le sentiment d’être entourés de convivialité et d’attention, et à aucun moment nous ne nous sommes sentis aliénés, car j’ai senti qu’il y avait plusieurs points communs entre les deux pays en termes de culture, d’hospitalité et de générosité.

Il ne fait aucun doute que les relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et la Turquie, qui remontent à 1929, sont particulières et que la coopération est manifeste à plusieurs niveaux, que ce soit dans le domaine politique et la coordination sur de nombreuses questions d’intérêt commun, au niveau régional ou international, ou dans le domaine de l’économie et des investissements, où les échanges commerciaux entre les deux pays constituent un aspect important des relations. En outre, les deux pays sont membres du G-20, qui regroupe les plus grandes économies du monde.

Je suis également heureux de féliciter la Présidence des Affaires religieuses (Diyanet) pour avoir remporté le prix d’excellence Lebbeytum pour le service rendu aux pèlerins du Hajj de l’année 1445 de l’Hégire, car nous avons constaté leur organisation remarquable lors de la préparation, ainsi que pendant le pèlerinage (Hajj), et même après le retour des citoyens turcs. Dans le même esprit, l’initiative Makkah Road a été lancée à l’aéroport Esenboğa d’Ankara et à l’aéroport d’Istanbul. Cette initiative facilite l’achèvement des procédures de voyage des pèlerins turcs, même avant leur arrivée dans le royaume, car elle leur permet, dès leur arrivée, d’accomplir leurs rituels du Hajj en toute simplicité et confort.

En outre, les relations bilatérales se sont développées rapidement au cours de la période que j'ai passée ici, conformément aux directives des dirigeants du royaume, du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de Son Altesse Royale le Prince héritier – que Dieu les protège – pour renforcer les relations avec les pays frères et amis. Il convient de noter qu'au cours du seul mois de juillet, quatre fonctionnaires ayant rang ministériel ont visité la République de Turquie pour discuter des moyens de coopération et de renforcement des relations bilatérales, à commencer par Son Altesse Royale le Ministre de la Défense, qui a rencontré Son Excellence le Président et le Ministre turc de la Défense. Son Altesse Royale a également visité un certain nombre d'entreprises de défense lors de sa visite. Son Excellence le Ministre des Municipalités et du Logement s'est également rendu en Turquie pour discuter des moyens de coopération dans les domaines des infrastructures et de la construction. Simultanément, Son Excellence le Superviseur général du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman a visité les provinces de Gaziantep et Hatay, au cours desquelles un programme d'implant cochléaire a été lancé. Enfin, la visite de Son Altesse le ministre des Affaires étrangères, qui a tenu une conférence de presse avec son homologue turc, Son Excellence le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, au cours de laquelle tous deux ont souligné l'importance de la coordination entre les deux pays sur les questions liées à la région, notamment la crise de Gaza. En marge de leur rencontre bilatérale, les deux ministres ont signé un protocole modifiant le document de création du Conseil de coordination saoudo-turc.

D’autre part, le Royaume d’Arabie saoudite se lance dans de nombreux projets de développement, avec un développement sans précédent, notamment les projets Vision 2030, l’accueil de l’Expo 2030 et la Coupe du monde 2034. Tous ces projets offrent de grandes opportunités d’investissement et de contrats d’infrastructure et de construction. Comme on le sait, les entreprises turques sont extrêmement compétentes dans ces domaines et il ne fait aucun doute qu’elles auront une bonne part de la mise en œuvre de ces projets parmi les entreprises mondiales.

Je voudrais également aborder le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, qui s’élevait à 6,8 milliards de dollars en 2023. Dans le même esprit, le Forum d’affaires saoudo-turc s’est tenu en février 2024 pour discuter des moyens de tirer parti des opportunités d’investissement et de tourisme, et c’était avec la participation de Son Excellence le ministre de l’Investissement et de Son Excellence le ministre du Tourisme au nom de l’Arabie saoudite. Et au nom de la Turquie, Son Excellence le ministre du Trésor et des Finances, Son Excellence le ministre de la Culture et du Tourisme et le directeur du bureau d’investissement de la présidence turque, ainsi que plusieurs personnalités turques de premier plan. Le forum a été d’une grande importance pour renforcer les relations et explorer les opportunités d’investissement.

Je voudrais également mentionner le secteur du tourisme, car les sites naturels et historiques distinguent la République de Turquie, qui attire un grand nombre de touristes de différents pays, y compris les citoyens de l’Arabie saoudite dont le nombre a dépassé les 800 000 touristes l’année dernière. Cela étant dit, de nombreux Turcs visitent également le Royaume de manière régulière, que ce soit à des fins touristiques ou pour effectuer la Omra, en particulier après le lancement du visa électronique (e-visa) pour nos frères turcs. Il ne faut que quelques minutes pour le remplir, et nous les accueillons parmi leurs frères en Arabie saoudite, pour voir les progrès enregistrés par le Royaume, et visiter un certain nombre de sites touristiques qui rendent le Royaume d’Arabie saoudite d’autant plus spécial.

Enfin, je voudrais saluer et saluer la force que nos relations bilatérales ont atteint, et nous espérons qu’elles se développeront encore davantage et prospéreront pour le bien-être des deux pays et des deux peuples frères.