Fête liturgique romaine de l’archevêque Welby

L’œcuménisme n’est généralement pas un sujet qui suscite de l’enthousiasme en ligne. Mais les médias sociaux catholiques étaient en effervescence cette semaine à propos des événements survenus à Rome impliquant le chef spirituel de la Communion anglicane.

Le plus. Le révérend Justin Welby, archevêque de Canterbury, devant la cathédrale Saint-Paul de Londres, le 4 février 2013. © Mazur/catholicnews.org.uk.

Quel était le plus. Le révérend Justin Welby, archevêque de Canterbury, travaille-t-il dans la Ville éternelle ? Qu’est-ce qui a retenu l’attention des gens ? Et que s’est-il passé d’autre ?

Le pilier jette un oeil.

Pourquoi Welby était-il à Rome ?

Réponse courte : il était là pour le Semaine de prière pour l’unité des chrétiensl’événement œcuménique mondial annuel du 18 au 25 janvier.

La célébration de huit jours se termine par un Service des Vêpres à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs de Rome, dirigée par le pape et en présence des dirigeants d’autres communautés chrétiennes.

Welby était présent en sa qualité d’archevêque de Cantorbéry, d’évêque principal de l’Église d’Angleterre et ex officio chef de la Communion anglicane mondiale.

Née de la Réforme, l’Église d’Angleterre est la église établie en Angleterre et l’Église mère de la Communion anglicane, la troisième plus grande communion chrétienne au monde après l’Église catholique et l’Église orthodoxe orientale.

La Communion anglicane est une alliance quelque peu lâche de dizaines de millions de personnes appartenant à 46 églises locales distinctes dans plus de 165 pays.

Qu’est-ce qui a retenu l’attention des gens ?

Deux événements ont représenté une grande partie de la discussion en ligne. Les deux ont eu lieu le dernier jour de la semaine de prière.

Le premier était le 25 janvier Eucharistie anglicane chez Rome San Bartolomeo all’Isolabasilique catholique située sur l’île du Tibre et abritant un sanctuaire aux « nouveaux martyrs » des 20e et 21e siècles.

Le sanctuaire rend hommage aux martyrs de différentes traditions chrétiennes, notamment Sept martyrs de la confrérie mélanésiennequi ont été tués aux Îles Salomon en 2003 et sont commémoré chaque année par l’Église d’Angleterre le 24 avril.

Welby a présidé et prêché le service auquel assistaient à la fois des anglicans et des catholiques.

Selon Michael Haynes, correspondant principal de LifeSiteNews au Vatican, le leader anglican noté que le pape François avait autorisé que le service ait lieu dans l’église, qui contient les reliques de saint Barthélemy, l’un des douze apôtres de Jésus.

Dans son sermonWelby a déclaré : « L’Église est le miracle de l’unité au milieu d’une différence énorme, inhumaine et inimaginable, qui pour le monde a toujours été une raison de se vaincre et de se combattre, non de s’aimer et de se valoriser. »

L’utilisation des églises catholiques pour les services célébrés par le clergé d’autres communions chrétiennes est réglementée par le « Répertoire pour l’application des principes et normes sur l’œcuménisme », généralement appelé simplement le Annuaire œcuménique.

Le document précise que, si les églises catholiques sont « généralement réservées » au culte catholique, « si les prêtres, les ministres ou les communautés qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique ne disposent pas de lieu ou des objets liturgiques nécessaires pour célébrer dignement leurs cérémonies religieuses, le L’évêque diocésain peut leur permettre l’usage d’une église ou d’un édifice catholique et leur prêter également ce qui peut être nécessaire à leurs services.

L’évêque diocésain dans cette affaire était bien entendu l’évêque de Rome, le pape François.

LifeSiteNews a publié une photo de l’archevêque distribuant l’Eucharistie anglicane pendant le service et a déclaré que “Welby a utilisé le maître-autel de la basilique et que les hosties de communion anglicanes restantes ont été consommées par Welby et les prêtres qui l’accompagnaient à l’autel”.

L’Eucharistie anglicane occupe une place différente au sein de la communion anglicane par rapport à la messe avec l’Église catholique. Le site officiel de l’Église d’Angleterre dit que les services eucharistiques anglicans « peuvent prendre de nombreuses formes différentes » et « peuvent être compris… de différentes manières ».

L’Église d’Angleterre des offres Sainte Communion aux « personnes baptisées qui sont membres communiants d’autres Églises qui souscrivent à la doctrine de la Sainte Trinité et qui sont en règle dans leur propre Église ».

L’Église catholique, quant à elle, enseigne que « les communautés ecclésiales issues de la Réforme et séparées de l’Église catholique « n’ont pas conservé la réalité propre du mystère eucharistique dans sa plénitude, notamment à cause de l’absence du sacrement de l’Ordre ».

« C’est pour cette raison que, pour l’Église catholique, l’intercommunion eucharistique avec ces communautés n’est pas possible », dit le Catéchisme de l’Église catholique.

Ainsi, les catholiques assistant au service à San Bartolomeo all’Isola auraient dû s’abstenir de recevoir l’Eucharistie anglicane.

Ce n’était pas la première fois qu’un archevêque de Cantorbéry célébrait un service anglican dans une église importante de Rome.

En 2006, Mgr Rowan Williams a présidé une Eucharistie anglicane à Basilique de Sainte Sabinel’Église mère de l’ordre dominicain, provoquant une buzz similaire chez les catholiques.

Plus controversé encore, en 2023, 50 membres du clergé anglican concélébré une liturgie avec leur évêque à l’autel de l’archibasilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale diocésaine du pape. Mgr Guerino Di Tora, vicaire de l’archiprêtre de l’archibasilique, a émis un déclaration exprimant « un profond regret » et reconnaissant que la liturgie était « contraire aux normes canoniques ».

L’évêque a attribué cet « épisode malheureux » à « une rupture des communications ». En revanche, le service de l’archevêque de Cantorbéry à San Bartolomeo all’Isola a eu lieu avec l’approbation explicite du pape.

Envoyé de Rome

Le deuxième événement très discuté s’est produit le soir du 25 janvier, pendant les vêpres à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs, qui contient la tombeau de saint Paul l’Apôtre. Les catholiques célèbrent le fête de la Conversion de saint Paul Le 25 janvier, faisant de la basilique un lieu approprié pour l’événement culminant de la semaine de prière.

Dans son homéliele pape François a évoqué la présence dans la basilique d’évêques catholiques et anglicans participant à une semaine « sommet œcuménique » organisée par la Commission internationale anglicane-catholique pour l’unité et la mission (IARCCUM), un organisme officiel créé conjointement par la Communion anglicane et l’Église catholique en 2001.

Le sommet, intitulé « Grandir ensemble », se compose de deux parties : un pèlerinage du 22 au 26 janvier à Rome, suivi d’un voyage du 26 au 29 janvier à Cantorbéry.

À la basilique Saint-Paul-hors-les-murs, le pape François et l’archevêque de Cantorbéry ont chargé les évêques de sortir par deux (un anglican et un catholique) pour témoigner de l’unité des chrétiens.

Comme l’a dit le pape : « Il est agréable qu’aujourd’hui, avec mon frère, Mgr Justin, nous puissions conférer à ces groupes conjoints d’évêques le mandat de continuer à témoigner de l’unité voulue par Dieu pour son Église dans leurs régions respectives, ainsi que ils avancent ensemble « pour étendre la miséricorde et la paix de Dieu à un monde dans le besoin ».

L’affectation des évêques eut lieu à la fin des Vêpres. Selon le livret d’entretienle pape François a déclaré : « Il y a quatorze siècles, le pape Grégoire le Grand chargea saint Augustin, premier archevêque de Cantorbéry, et ses compagnons, de partir de Rome pour prêcher la joie de l’Évangile aux peuples d’Angleterre. »

« Aujourd’hui, reconnaissants à Dieu de partager le même Évangile, nous vous envoyons, bien-aimés collaborateurs du Royaume de Dieu, pour que là où vous exercez votre ministère, vous puissiez témoigner ensemble de l’espérance qui ne trompe pas et de l’unité. pour lequel notre Sauveur a prié.

Welby a ensuite déclaré : « Frères et sœurs, Dieu nous a réconciliés avec lui-même à travers le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Alors que nous vous envoyons du tombeau de l’Apôtre aux Nations, nous vous appelons à accorder à ce ministère votre attention particulière. En prêchant et en célébrant les sacrements avec le peuple saint de Dieu, témoignez de la seule espérance de votre appel.

Il a poursuivi : « Que votre ministère côte à côte en tant que catholiques et anglicans soit pour le monde un avant-goût de la réconciliation de tous les chrétiens dans l’unité de la seule et unique Église du Christ pour laquelle nous prions aujourd’hui. »

Alors le pape et l’archevêque de Cantorbéry dirent ensemble : « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. »

Les deux hommes saluèrent les évêques, qui s’approchèrent par deux. Parmi eux se trouvait un femme évêque anglicanedont la présence a suscité des commentaires en ligne parmi les catholiques.

L’église catholique enseigne que les ordres sacerdotaux sont « réservés aux seuls hommes ». En revanche, des femmes ont été ordonnées prêtres dans la Communion anglicane au sens large. depuis 1944 et dans l’Église d’Angleterre depuis 1994. Le première consécration d’une femme comme évêque dans la Communion anglicane remonte à 1998.

La position de l’Église catholique à l’égard des ordres anglicans a été exposée en 1896 par Léon XIII dans le lettre apostolique curés apostoliques (« Avec soin apostolique »). Le pape a déclaré que « les ordinations effectuées selon le rite anglican ont été et sont absolument nulles et totalement non avenues ».

Des observateurs en ligne ont demandé si la mission conjointe des évêques anglicans et catholiques cette semaine représentait un changement dans la position de l’Église catholique. Il n’y a eu aucun changement officiel, mais il a été rapporté en 2022 que le pape François avait demandé aux responsables du Vatican d’examiner la question des ordres anglicans.

“Bien qu’il n’y ait aucun signe que curés apostoliques sera renversé, Rome s’éloigne depuis plusieurs décennies du langage utilisé par Léon XIII et s’oriente vers une reconnaissance des fruits du ministère anglican, » dit le magazine catholique The Tablet.

Dans les discussions et les commentaires publics autour de l’extension de l’ordination diaconale aux femmes dans l’Église catholique, ainsi que des appels à l’ordination sacerdotale des femmes, le pape François a déclaré à plusieurs reprises, dans la lignée de ses prédécesseurs, que « les saints ordres sont réservés aux hommes. »