Fête du succès de Jawan : Shah Rukh Khan souhaite son anniversaire à la mère de Nayanthara de la manière la plus spéciale [Watch Video]

Événement de réussite de Jawan : Aujourd’hui, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Vijay Sethupathi ont assisté à la conférence de presse à succès de Jawan. Lors de l’événement, Shah Rukh Khan a surpris sa co-star Nayanthara en souhaitant un joyeux anniversaire à sa mère. C’était un geste réconfortant qui mettait en valeur leur camaraderie et le lien qu’ils partagent à l’écran et hors écran. L’événement a été rempli d’enthousiasme alors que les fans ont pu voir leurs stars préférées ensemble, et la présence de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Vijay Sethupathi a ajouté à la grandeur. Le succès de « Jawan » et cet événement prestigieux ont sûrement laissé à chacun des souvenirs inoubliables. Jawan s’est avéré être l’un des plus gros blockbusters que Bollywood ait jamais vu. En une semaine, la collection au box-office du nouveau film de Shah Rukh Khan a atteint la barre des Rs 700 crore avec une collection mondiale. Le film est toujours aussi performant et on s’attend à ce que le film franchisse bientôt la barre des 1 000 crores de roupies au box-office.