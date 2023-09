Fête du succès de Jawan : Shah Rukh Khan attribue à ses enfants le mérite de son formidable retour et révèle ce qu’Aryan, Suhana Khan lui a dit

Shah Rukh Khan et son équipe Jawan se réjouissent du succès de leur nouveau film. L’équipe a tenu une conférence de presse à Mumbai vendredi soir pour célébrer le succès colossal de Jawan au box-office. Le film a rapporté plus de Rs 650 crores bruts à l’étranger en seulement 10 jours après sa sortie. La superstar est montée sur scène et a dévoilé son expérience de travail avec un casting et une équipe aussi formidables sur Jawan.

Shah Rukh Khan est monté sur scène avec sa co-star Deepika Padukone qui joue Aishwariya, Vijay Sethupathi qui joue Kalee et le réalisateur du film Atlee. Toute l’équipe de techniciens de Jawan a également été présentée à la presse. La star de Jawan, Shah Rukh, a également partagé une anecdote chaleureuse sur ses enfants Aryan Khan et Suhana Khan, qui sont également enthousiasmés par le retour incroyable de leur père sur grand écran, d’abord avec Pathaan et maintenant avec Jawan.

Comme nous le savons, son troisième enfant, AbRam, était assez jeune lorsque Zero est sorti. Il a dix ans maintenant. Shah Rukh Khan a déclaré que son fils aîné Aryan lui avait dit que « nous savions, quand nous grandissions, à quoi ressemble la célébrité dans l’air, car vos films étaient de grands succès ». Suhana lui a dit qu’elle savait ce que c’était mais le petit AbRam sait seulement que « tu es une star mais il ne l’a pas ressenti dans l’air ». Les deux lui ont demandé de travailler très dur sur ses 5 prochains films afin qu’AbRam puisse également voir à quoi cela ressemble. La superstar a partagé qu’il était très reconnaissant pour tout ce qu’il avait, ce qui est plus qu’il ne pourrait jamais imaginer. Mais il a déclaré qu’il ne voulait plus faire de mauvais choix à partir de maintenant. Pour ses enfants, il a toujours fait de son mieux.

Shah Rukh Khan a déclaré que lorsqu’il avait tourné pour Jawan, il était également revenu sur le plateau après une longue période. L’acteur a déclaré qu’il éprouvait également de nouveaux sentiments. Il a révélé que lui et Atlee auraient une dispute sur ce qu’est la masse et la classe sur les plateaux. Nous sommes heureux qu’ils aient trouvé un juste milieu et qu’ils aient sorti un film qui est un mélange parfait des deux et qui s’adresse à tous les types de public du monde entier.