Fête du succès de Gadar 2 : Sunny Deol, Shah Rukh Khan, la photo virale d’Aamir Khan attire l’attention ; les internautes demandent : « Où est Salman Khan ?

Déol ensoleillé et Ameesha Patelle nouveau film Gadar 2 a une belle histoire de réussite à raconter. Le film réalisé par Anil Sharma s’est avéré être l’un des films les plus rentables de 2023. Le film est presque à égalité avec celui de Shah Rukh Khan. Pathaan sorti en janvier de cette année. Dans 23 jours, Gadar 2 a réussi à toucher la barre des Rs 493 crore environ. Hier, une fête de réussite a été organisée par les créateurs pour célébrer Gadar 2C’est une énorme réussite. Ce fut un grand événement auquel les plus grands noms de l’industrie étaient présents. Y compris Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aamir Khan et bien d’autres.

Découvrez la photo virale de Shah Rukh Khan, Aamir Khan et Sunny Deol

Maintenant, une photo de Sunny Deol, Shah Rukh Khan et Aamir Khan de l’intérieur du parti a fait son chemin sur Internet. On peut également voir Bobby Deol posant avec les Khans et leur frère. C’est une occasion rare de voir d’aussi grandes stars réunies dans une même image. Mais lorsque la photo a été publiée sur Internet, les internautes ont commencé à s’interroger sur Salman Khan. Il était également présent à la fête mais n’est pas sur cette photo. Cela aurait été vraiment emblématique s’il avait posé avec les trois superstars.

L’un des moments les plus spéciaux de Gadar 2 bash était la rencontre de Sunny Deol et Shah Rukh Khan. Apparemment, les deux acteurs ne se sont pas parlé pendant près de 16 ans. C’était après Darr que Sunny Deol aurait été déçu par les créateurs. Le film mettait également en vedette Shah Rukh Khan. Sunny Deol a estimé que le film glorifiait le méchant. Mais maintenant, le passé est révolu. Gadar 2 a aidé les stars à enterrer la hache de guerre. Sunny Deol et Shah Rukh Khan sont amis et leur camaraderie lors de la fête d’hier l’a prouvé. Sunny Deol et Shah Rukh Khan sont même sortis pour poser ensemble pour les paparazzi et ont partagé un câlin. SRK a également félicité Gadar 2.

Actualités du divertissement : regardez la vidéo de Sunny Deol et Shah Rukh Khan ci-dessous :

Outre les Khans, des stars comme Vicky Kaushal, Varun Dhawan, Sidharth Malhotra, Kiara Advani, Sara Ali Khan, Karan Johar, Abhishek Bachchan, Anil Kapoor et bien d’autres ont également assisté à la cérémonie. Gadar 2 fête du succès. C’était une soirée Bollywood parfaite, car de nombreuses stars se réunissaient sous un même toit.