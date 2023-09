Fête du succès de Gadar 2 : Salman Khan à Shah Rukh Khan et les Bollywood Khans s’unissent pour assister à l’événement de Sunny Deol [Watch Video]

La fête du succès de Gadar 2 était une affaire de stars avec les Bollywood Khans, dont Salman Khan et Shah Rukh Khan, présents pour montrer leur soutien à Sunny Deol. L’événement était rempli de paillettes, de glamour et d’un sentiment d’unité entre les plus grandes stars de l’industrie. Le succès de Gadar 2 témoigne du travail acharné et du talent de l’ensemble du casting et de l’équipe, y compris Sunny Deol, qui a reçu d’immenses éloges pour sa performance. L’événement a mis en valeur les liens et amitiés solides qui existent au sein de l’industrie de Bollywood, nous rappelant le soutien et la camaraderie que partagent les acteurs. Ce fut une soirée inoubliable, remplie de rires, de câlins et de joie de célébrer un film à succès. Regardez la vidéo pour en savoir plus.