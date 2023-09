Fête du succès de Gadar 2 : les ex Kartik Aaryan et Sara Ali Khan se tiennent compagnie à la fête de Sunny Deol [Exclusive Deets]

Déol ensoleillé a célébré le succès retentissant de son dernier album Gadar 2 avec une grande fête pour toute l’industrie cinématographique hindi samedi soir. Parmi les participants figuraient Shah Rukh Khan, Salman Khan, Sanjay Dutt et bien d’autres stars de Bollywood. Étaient également présents J’adore Aaj Kal étoiles Kartik Aaryan et Sara Ali Khan. Alors que le duo est arrivé séparément à l’événement, Kartik et Sara étaient ensemble comme une maison en feu à l’intérieur de la fête. Selon des sources, le duo a été vu en train de se donner de la compagnie à l’intérieur de la fête et ils se sont très bien liés.

Sara Ali Khan et Kartik Aaryan se sont bien liés Gadar 2 fête du succès

Même si Sara et Kartik ne sont pas les meilleurs amis du monde, le duo a été vu se rencontrer cordialement devant les paparazzi à Gadar 2 fête du succès. Kartik est arrivé seul pour l’événement, tandis que Sara était accompagnée de son frère Ibrahim Ali Khan. Des sources affirment que Kartik et Sara ont été vus en train de parler à l’intérieur de la fête et qu’ils étaient étroitement liés comme deux vieux copains.

« Les amants devenus ex n’avaient ni scrupules ni inhibitions et appréciaient la compagnie de chacun lors de la fête. Leur lien était tel qu’il ne serait pas surprenant qu’ils signent un film ensemble dans un avenir proche », a ajouté la source.

Plus à propos Gadar 2 frapper

La grande fête à succès de Gadar 2 a eu plusieurs moments forts. Shah Rukh est arrivé à l’événement pour féliciter son Darr co-star Sunny sur le méga succès de son film. Le duo a laissé tomber tout le passé et a été vu en train de s’embrasser lors de l’événement. Étaient également présents à l’événement Salman Khan et Sanjay Dutt. Kiara Advani est arrivée avec son mari Sidharth Malhotra, tandis que Vicky Kaushal a assisté à l’événement sans Katrina Kaif. Ajay Devgn et Kajol ont assisté à l’événement ensemble.

Gadar 2 Au box-office

Gadar 2 continue de faire des ravages au box-office. Le film en est actuellement à sa quatrième semaine et approche de la Marque Rs 500 crore aujourd’hui. Réalisé par Anil Sharma, Gadar 2 a été déclaré un blockbuster de tous les temps.