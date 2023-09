Fête du succès de Gadar 2 : les ex Kartik Aaryan et Sara Ali Khan partagent un câlin alors qu’ils se croisent [WATCH]

Une fête du succès a été organisée pour célébrer Gadar 2 réalisation massive au box-office. Sunny Deol, Ameesha Patel, Anil Sharma, Utkarsha Sharma et bien d’autres ont assisté à la fête. Certains des plus grands noms de l’industrie comme Salman Khan, Karan Johar, Abhishek Bachchan, Vicky Kaushal, Varun Dhawan et bien d’autres ont assisté à la fête. Kartik Aaryan et Sara Ali Khan ont également marqué leur présence. Les stars qui seraient désormais des ex sont arrivées presque en même temps à l’événement. En se croisant, ils échangèrent une accolade cordiale. Kartik Aaryan a même serré la main d’Ibrahim Ali Khan avant de se rendre à la fête. Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan sont ensuite montés sur scène pour poser pour les pap. Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan ont également rencontré Salman Khan et ont échangé des plaisanteries. Regardez la vidéo ci-dessus.