Fête du succès de Gadar 2 : Ameesha Patel éblouit dans une tenue chatoyante, se débarrassant de l’avatar de Sakina pour un style audacieux

Ameesha Patel, connue pour ses rôles polyvalents, a récemment enflammé le monde de la mode avec sa transformation époustouflante. Se débarrassant de son avatar Sakina, elle a adopté un nouveau look audacieux qui a laissé tout le monde impressionné. Vêtue d’un ensemble scintillant, elle rayonnait de confiance et de glamour. La tenue accentuait parfaitement ses courbes et mettait en valeur son sens du style impeccable. À chaque pas qu’elle faisait, elle respirait l’élégance et la grâce, captivant l’attention de tous ceux qui la regardaient. Les choix de mode d’Ameesha Patel continuent de repousser les limites et d’inspirer les autres à adopter leur propre style unique. Sa déclaration de mode audacieuse rappelle que la vraie beauté réside dans l’acceptation de son individualité et dans l’expression sans peur de soi. L’apparence éblouissante d’Ameesha Patel témoigne de son esprit avant-gardiste et de sa capacité à laisser une impression durable partout où elle va. Gadar 2 entrera dans le club Rs 500 crore en Inde d’ici la fin de sa quatrième semaine ou au début de la cinquième semaine. . Avec cela, le film est en passe de devenir le deuxième film hindi après Pathaan à entrer dans ce club convoité. Le film vise également à battre le record de Pathaan d’être le film hindi le plus rentable de tous les temps en Inde. Regardez la vidéo pour en savoir plus.