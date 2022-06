Fête du Canada: la police d’Ottawa se dit prête pour un événement «unique»

Le personnel de la Ville d’Ottawa et le Service de police d’Ottawa veillent à ce que les résidents qui planifient des manifestations le jour de la fête du Canada ne se transforment pas en le genre d’occupation que les résidents ont subi l’hiver dernier.

Le chef par intérim de la police d’Ottawa, Steve Bell, a déclaré à la Commission de services policiers d’Ottawa lundi après-midi que le plan du SPO vise à empêcher une répétition de l’occupation de trois semaines du centre-ville d’Ottawa en janvier et février derniers.

« Il n’y aura pas d’occupants parce que toute notre planification est établie pour s’assurer que les gens n’occupent pas nos rues, que les gens ne s’emparent pas des quartiers d’Ottawa », a déclaré Bell. “Nous avons établi des plans très délibérés et nous avons financé ces plans afin que l’occupation ne se reproduise plus.”

Bell a déclaré que le plan comprend la capacité d’être mobile et de réagir à tout ce qui se trouve en dehors de la zone d’exclusion des véhicules établie au centre-ville. Il a également déclaré que la police avait élaboré des plans pour assurer la sécurité publique pour tous les événements de la fête du Canada, ainsi que pour les événements du centre-ville.

Surintendant de la police d’Ottawa Rob Bernier, le commandant de l’événement pour la fête du Canada, a déclaré au conseil que la fête du Canada de cette année serait un événement sans précédent pour Ottawa et pour le Service de police d’Ottawa, en partie parce que l’événement principal se déroule aux plaines LeBreton, faisant de la police d’Ottawa la police juridiction, plutôt que le Service de protection parlementaire.

« Notre empreinte au centre-ville s’étendra sur environ trois kilomètres, des plaines LeBreton, en passant par le corridor Wellington et jusqu’au marché By », a-t-il déclaré.

La police prévoit des centaines de milliers de personnes au centre-ville pour la fête du Canada cette année, étant donné qu’il s’agit de la première célébration de la fête du Canada en personne depuis 2019, qui comprend des manifestants anti-mandat et anti-gouvernement.

« Nous prévoyons des manifestations et des activités du mouvement de liberté », a déclaré Bernier. « Nous savons qu’il y a divers groupes qui parlent d’open source et qui ont l’intention de venir à Ottawa et de faire une démonstration. Nous les surveillons de très près et nous nous préparons en conséquence.

Bernier a déclaré que le Service de police d’Ottawa se prépare à une variété de résultats, y compris des personnes installant des tentes. Bell a déclaré que le SPO travaille avec les gouvernements municipal et fédéral sur la meilleure façon de répondre aux manifestations de camping sur la ville ou la propriété fédérale. Les personnes qui s’installent sur une propriété privée font face à des accusations d’intrusion si le propriétaire ne veut pas qu’elles s’y trouvent.

Bell exhorte tout le monde à contacter la police s’il a un problème lié à une activité illégale ou haineuse.

« Si les gens vivent cela, ils doivent nous contacter. Ils doivent appeler la police et nous aurons une réponse établie.

“PAS D’AVERTISSEMENT, PAS DE SECONDE CHANCE”, DIT LE MAIRE

Le maire d’Ottawa prévient que la ville ne tolérera aucune activité illégale au centre-ville pendant les festivités de la fête du Canada.

“Ces personnes qui viennent ici pour perturber ces merveilleuses célébrations seront traitées”, a déclaré Watson. “Il n’y aura pas d’avertissements ni de seconde chance. Si la loi est enfreinte, peu importe qui l’enfreint, il y aura des conséquences.

“C’est le moment de célébrer notre grand pays.”

Watson, Bell et le personnel de la ville ont fait le point lundi matin sur les plans de la ville pour la fête du Canada cette année.

Les autorités encouragent les gens qui veulent célébrer la fête du Canada à venir au centre-ville. Cependant, Bell a déclaré que la police avait un plan de sécurité publique complet se préparant à plusieurs scénarios.

“On s’attend à ce que ce soit une fête du Canada unique, avec de plus grandes foules et une plus grande empreinte d’événement”, a déclaré Bell. “Nous avons les personnes, les compétences et l’équipement nécessaires pour garantir que ces événements soient sûrs et pacifiques.”

Selon la police, les résidents doivent s’attendre à d’importantes fermetures de routes et à une augmentation importante de la présence policière. Une zone de contrôle des véhicules à moteur de cinq jours couvrira la Cité parlementaire et une partie du centre-ville d’Ottawa, semblable à l’approche adoptée par la police lors du convoi de motos «Rolling Thunder» en avril.

La police d’Ottawa appelle des renforts de la GRC et des services de police municipaux.

Bien que la police n’ait pas précisé combien d’agents supplémentaires seront recrutés par d’autres services de police, un rapport de la Commission de services policiers d’Ottawa demande que près de 500 agents de la GRC reçoivent le statut d’agent spécial pour travailler à Ottawa au cours de la semaine prochaine.

Des rassemblements « pour la liberté de mouvement » devraient avoir lieu à Ottawa tout au long de l’été, y compris pendant la fin de semaine de la fête du Canada. Le vétéran James Topp doit terminer sa marche à travers le Canada pour protester contre les mandats restants du vaccin COVID-19 jeudi au Monument commémoratif de guerre du Canada.

La Presse canadienne a rapporté que Veterans 4 Freedom prévoit d’organiser des événements pour la fête du Canada sur la Colline du Parlement et à la Cour suprême du Canada. Le site Web de Veterans 4 Freedom indique que la mission du groupe est de rallier les anciens combattants des Forces armées canadiennes en «mobilisant et en soutenant une action civique légale afin de rétablir les droits et libertés fondamentaux des Canadiens».

Bell a reconnu que certains résidents restent marqués par l’occupation du « Freedom Convoy » qui s’est emparée du centre-ville d’Ottawa plus tôt cette année.

“Nous sommes très conscients du traumatisme persistant et de l’inquiétude suscitée par ce qu’ils entendent à propos de ces événements”, a-t-il déclaré. “Nous sommes prêts à prendre des mesures décisives et légales pour faire face aux menaces, tentatives d’occupation et autres comportements illégaux que nous observons.”

La police d’Ottawa affirme que son objectif ultime n’est pas d’éclipser les célébrations, mais de s’assurer qu’elles peuvent se dérouler pacifiquement.

Watson a rappelé aux gens que le transport en commun est le meilleur moyen de se rendre au centre-ville pour les célébrations. OC Transpo est gratuit le jour de la fête du Canada.

ZONE DE CONTRÔLE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Une zone de contrôle des véhicules motorisés sera en vigueur du mercredi à 8 h jusqu’au lundi 4 juillet à 6 h. La ville indique que les routes ne seront pas fermées ; cependant, tout véhicule participant à toute forme de manifestation, d’événement, de protestation ou de rassemblement ne sera pas autorisé à entrer dans la zone.

La zone de contrôle des véhicules automobiles s’étend de la rue Wellington au nord à l’avenue Laurier au sud, la rue Booth à l’ouest et la promenade Sussex/Colonel By à l’est, et comprend la promenade Sir John A. Macdonald, la rue Albert, la rue Rideau, la traversée des Chaudières et le pont du Portage.

Il n’y aura pas de stationnement sur rue ni d’arrêt sur les routes de la zone de contrôle.

La ville avertit les automobilistes de s’attendre à des ralentissements de la circulation dans la zone de contrôle et dans les rues avoisinantes.

La ville d’Ottawa indique qu’une zone de contrôle des véhicules motorisés sera en vigueur de mercredi à 8 h jusqu’au 4 juillet à 6 h (Ville d’Ottawa/Twitter)

CLÔTURES MIS EN PLACE AUTOUR DE LA COUR SUPRÊME

L’escrime a monté lundi autour de la Cour suprême du Canada.

Certains manifestants avaient annoncé leur intention d’organiser des manifestations sur la pelouse du SCC.

Comme le rapporte Mackenzie Gray de CTV, la clôture n’entoure pas toute la pelouse, mais il y a des panneaux indiquant qu’il est interdit de camper sur le site.

Des clôtures ont été installées autour de la majeure partie de la pelouse de la Cour suprême, vraisemblablement en prévision des manifestations prévues pour la fête du Canada. Les organisateurs de la manifestation avaient parlé d’utiliser la pelouse de la Cour suprême comme lieu de manifestation #cdnpoli #ottnews pic.twitter.com/wHdlZ3es1V – Gris Mackenzie (@Gray_Mackenzie) 27 juin 2022

FERMETURES DE ROUTES POUR LA FÊTE DU CANADA

Patrimoine canadien a annoncé que plusieurs rues seront fermées dans la ville d’Ottawa de 6 h le vendredi jusqu’à 2 h le samedi. Les rues suivantes seront fermées à toute circulation automobile :