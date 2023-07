Fête du Canada : la mauvaise qualité de l’air annule certains feux d’artifice

Les fêtards peuvent s’attendre à ce que les célébrations de la fête du Canada soient différentes à travers le pays cette année, car la fumée des incendies de forêt recouvre les communautés d’un océan à l’autre et certaines municipalités sont confrontées à des contraintes budgétaires.

Voici un aperçu partiel des endroits où les feux d’artifice publics seront et ne seront pas déclenchés ce 1er juillet.

COLOMBIE BRITANNIQUE

Vancouver: L’administration portuaire de Vancouver Fraser a déclaré qu’elle avait décidé en 2022 d’arrêter définitivement son feu d’artifice annuel sur le front de mer à Canada Place « principalement en raison de la hausse des coûts ». Au lieu de cela, cinq pâtés de maisons de la Place du Canada comprendront des camions de restauration et une scène principale avec une gamme variée de divertissements, y compris les têtes d’affiche Tegan et Sara.

Victoria : des feux d’artifice au-dessus du port intérieur de Victoria doivent être déclenchés à 22h20.

Kamloops : Kamloops a déclaré qu’elle prévoyait un spectacle de feux d’artifice au parc Riverside au crépuscule, ou vers 21 h 30, si les conditions météorologiques et d’incendie le permettent.

Burnaby : Le Central Park de Burnaby clôturera une soirée de festivités de la fête du Canada avec un feu d’artifice final à 22 h 15

Surrey : des feux d’artifice seront tirés de l’amphithéâtre Bill Reid Millennium à Surrey à 22h15.

ALBERTA

Calgary : Calgary termine ses festivités de la fête du Canada avec un spectacle de feux d’artifice au Stampede Park vers 23 h. Les Calgariens pourront regarder les feux d’artifice depuis Fort Calgary et les environs.

Edmonton : Les feux d’artifice de la ville d’Edmonton illumineront le ciel au-dessus de la vallée de la rivière d’Edmonton à 23 h. Les feux d’artifice seront également diffusés en direct pour tous ceux qui souhaitent les regarder de chez eux.

SASKATCHEWAN

Regina : Un spectacle de feux d’artifice à 22 h 30 clôturera une journée de festivités de la fête du Canada à Wascana Place à Regina.

Saskatoon : À Saskatoon, les feux d’artifice de la fête du Canada seront tirés du pont Broadway à 22 h 30.

MANITOBA

Winnipeg : De 15 h à 23 h, la capitale de la province soulignera la fête du Canada avec de la nourriture, des divertissements, des artisans et un feu d’artifice de Canfire Pyrotechnics à Assiniboia Downs.

Brandon : La Ville de Brandon allumera des feux d’artifice sur les berges de Brandon au crépuscule.

ONTARIO

Ottawa : Dans la capitale du Canada, les célébrations au parc des plaines LeBreton débuteront à 9 h et mettront en vedette un certain nombre d’activités, d’animations et de spectacles présentés par des artistes canadiens. Les feux d’artifice de la fête du Canada de Tim Hortons illumineront le ciel à 22 h

Toronto : La ville la plus peuplée du Canada lancera des feux d’artifice à 22 h du parc Ashbridges Bay, du parc Centennial, du parc Milliken et du parc Stan Wadlow. Il n’y aura pas de feu d’artifice au Nathan Phillips Square, au Mel Lastman Square, au Thomson Memorial Park ou à Fort York.

Niagara Falls : La ville de Niagara Falls a suspendu son feu d’artifice pour le 30 juin en raison des effets de la fumée des feux de forêt dans de nombreuses régions du Canada, mais a déclaré qu’elle s’attend à ce que son feu d’artifice du 1er juillet se déroule comme prévu.

Pembroke : La mauvaise qualité de l’air a incité Pembroke à reporter ses feux d’artifice de la fête du Canada à Riverside Park. La municipalité a déclaré que les feux d’artifice seront reportés « jusqu’à ce que les conditions de risque d’incendie s’améliorent et que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts lève la désignation de zone de restriction des incendies pour le district de Pembroke ».

Région de Muskoka : Il n’y aura pas de feux d’artifice pour la fête du Canada à Bracebridge ou à Huntsville en raison d’une interdiction municipale de faire des feux qui reste en vigueur dans toute la région de Muskoka. Au lieu de cela, ces communautés marqueront la journée avec d’autres activités sur la rue Manitoba et à Muskoka Heritage Place respectivement.

QUÉBEC

Montréal: L’organisateur des feux d’artifice de la fête du Canada à Montréal a déclaré que les feux d’artifice de la ville de samedi avaient été annulés en solidarité avec les personnes touchées par les incendies de forêt dans le nord du Québec et dans le but de limiter la pollution de l’air, car la fumée des incendies de forêt cause une mauvaise qualité de l’air dans la ville. Au lieu de cela, une grande fête de quartier aura lieu dans le Vieux-Port de Montréal, à partir de 13 h.

Québec : En raison de l’interdiction des feux d’artifice actuellement en vigueur à Québec, et en solidarité avec les communautés touchées par les feux de forêt, le spectacle pyrotechnique de la fête du Canada sur les plaines d’Abraham est annulé. Toutes les autres activités, y compris les ateliers créatifs et les performances, auront lieu à partir de 11 h.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Fredericton : Une journée complète de musique et d’activités sur le thème de la famille sera couronnée par le plus grand feu d’artifice de Fredericton, organisé depuis le pont de la rue Westmorland, à 22 h 30.

Moncton : À 22 h, Moncton célébrera la fête du Canada avec un feu d’artifice au parc Riverain.

Saint John : La ville portuaire accueillera un feu d’artifice au bord de l’eau sur le Long Wharf à 22 h 15, si le temps le permet.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Halifax : Pour la première fois depuis 2019, le feu d’artifice du front de mer d’Halifax aura lieu. La municipalité recommande de regarder le spectacle de 22 h du Queen’s Marque and Sands à Salter Stage ou ailleurs sur le front de mer Halifax-Dartmouth.

Bedford: Il y aura également des feux d’artifice pour la fête du Canada au parc DeWolf à Bedford à 22 h. La Municipalité régionale d’Halifax a déclaré qu’elle prêterait attention aux problèmes de sécurité liés aux feux d’artifice et reste en consultation avec Halifax Regional Fire & Emergency sur cette question.

Î.-P.-É.

Charlottetown : La capitale de la province prévoit lancer une brillante exposition de lumières et de couleurs depuis une barge dans le port de Charlottetown devant le parc Victoria à 22 h. L’événement marquera le 150e anniversaire de l’adhésion de l’Î.-P.-É. à la Confédération en tant que septième province du Canada.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

St. John’s : La ville de St. John’s accueillera un concert en direct au kiosque Quidi Vidi à 20 h, suivi de feux d’artifice à 22 h. Si les conditions météorologiques ne sont pas idéales, la ville a déclaré que les feux d’artifice seraient reportés à la même heure dimanche. .

YUKON

Whitehorse : La Légion de Whitehorse prévoit une foule d’activités pour la fête du Canada, mais elles n’incluent pas de feux d’artifice. L’événement, qui se déroulera de 8 h à 20 h 30, comprendra un déjeuner de crêpes, un défilé, un château gonflable et des spectacles d’artistes yukonnais.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Yellowknife : La ville de Yellowknife célèbre la fête du Canada à Somba K’e Civic Plaza avec une journée d’activités familiales gratuites, de vendeurs d’aliments locaux, d’artisans Dans les régions où les conditions météorologiques sont mauvaises, ceux qui prévoient d’aller aux célébrations de la fête du Canada devraient vérifier auprès des organisateurs le samedi matin, en cas d’annulation. spectacles en direct. L’événement débutera à 13 h et ne comportera pas de feu d’artifice.

NUNAVUT

Iqaluit : La ville d’Iqaluit organise un défilé de la fête du Canada, mais aucun feu d’artifice cette année.



Dans les régions où les conditions météorologiques sont mauvaises, ceux qui prévoient se rendre aux célébrations de la fête du Canada devraient vérifier auprès des organisateurs le samedi matin, en cas d’annulation.