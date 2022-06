Fête du Canada : Connaissez vos lois locales avant d’utiliser des feux d’artifice

Ce n’est pas tout à fait la fête du Canada sans feu d’artifice.

Ce vendredi, les Canadiens de partout au pays célébreront la fête nationale avec des feux d’artifice publics dans leurs villes et villages, ainsi que dans leur arrière-cour aux côtés de leur famille et de leurs amis.

Mais quand et où êtes-vous autorisé à tirer des feux d’artifice au Canada ? En fin de compte, cela dépend de l’endroit où vous habitez.

Et avec des milliers de municipalités au Canada, chacune peut avoir des règles légèrement différentes.

“Beaucoup autorisent les feux d’artifice le jour de la fête du Canada”, a déclaré Aleem Kanji, responsable de la défense des intérêts de l’Association nationale canadienne des feux d’artifice, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi.

“Certains ont des règles régissant leur utilisation jusqu’à une certaine heure de la soirée, garantissant qu’ils ne sont pas effectués dans des parcs locaux ou des zones sauvages, ou à proximité de rivières, de ruisseaux ou de plans d’eau, et il est vraiment important de connaître la loi. .”

La présentation de feux d’artifice ou de pièces pyrotechniques à effets spéciaux nécessite une certification de Ressources naturelles Canada. Un certificat n’est pas requis pour les feux d’artifice destinés aux consommateurs, mais le gouvernement fédéral conseille aux Canadiens de vérifier auprès de leur municipalité locale, et éventuellement de leur province, quelles sont les règles.

Les règlements municipaux précisent généralement les heures, les jours et les endroits où les feux d’artifice destinés aux consommateurs peuvent être utilisés.

La ville de Toronto, par exemple, autorise les feux d’artifice sur une propriété privée jusqu’à 23 h pendant deux jours seulement – ​​la fête de Victoria et la fête du Canada – avec un permis requis tous les autres jours. Les feux d’artifice sont également interdits dans les parcs et sur les plages.

Une municipalité peut suspendre l’utilisation de feux d’artifice en cas d’interdiction de feu pour des raisons de sécurité.

D’autres sont allés plus loin et les ont carrément interdits.

La ville de Vancouver a interdit la vente et l’utilisation de feux d’artifice en 2020, bien qu’ils continuent d’être utilisés, notamment à l’Halloween dernier.

D’autres municipalités envisagent également leurs propres interdictions.

Kanji dit que dans les zones où les feux d’artifice sont autorisés, la clé est de “connaître la loi, de suivre les règles et d’être un bon voisin”.

Alors que les vacances du 4 juillet approchent également aux États-Unis, l’Associated Press rapporte que certaines villes occidentales annulent leurs feux d’artifice en raison du temps sec, des problèmes d’approvisionnement liés à la pandémie et des problèmes de personnel.

Kanji dit qu’il n’est pas au courant de l’annulation d’affichages de la fête du Canada en raison de pénuries, mais que la demande de feux d’artifice a augmenté pendant une grande partie de la pandémie de COVID-19.

Il dit également que l’industrie n’est pas à l’abri des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de personnel, mais que les Canadiens sont encouragés à s’approvisionner le plus tôt possible avant des célébrations comme la fête du Canada ou d’autres comme Diwali, ou la fête des lumières, et le Nouvel An lunaire. An.



Avec des fichiers de CTV News et de l’Associated Press