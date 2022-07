Fête du Canada : certaines villes repensent les défilés face à la hausse des coûts

MONTRÉAL –

Les célébrations de la fête du Canada font leur retour après deux ans de festivités réduites en raison de la pandémie de COVID-19, mais certains Canadiens qui espèrent assister à un défilé traditionnel pourraient ne pas avoir de chance.

Plusieurs villes affirment que la hausse du coût de la sécurité et des assurances, en plus des problèmes d’obtention de financement, les oblige à repenser leurs célébrations.

À Montréal, il n’y aura pas de défilé de la fête du Canada pour la troisième année consécutive, et cette fois la COVID-19 n’est qu’en partie responsable.

L’organisateur Nicholas Cowen dit que si le nouveau coronavirus est une préoccupation majeure, le ministère fédéral du Patrimoine a offert moins de financement au cours d’une année où l’inflation est à son plus haut niveau depuis des décennies.

“Le défilé reçoit une subvention, c’est donc un peu comme recevoir un chèque du même montant chaque année”, a-t-il écrit dans un e-mail. “Cette année, le financement devait revenir aux niveaux de 2015 aux prix de 2022.”

La directrice exécutive du défilé, Caroline Polcsak, a expliqué dans une interview que le prix de l’assurance a augmenté avec presque tout le reste, jusqu’aux ingrédients du gros gâteau traditionnel servi au public. Elle a dit que les commanditaires d’entreprise sont difficiles à obtenir car les défilés ne peuvent pas offrir de reçus d’impôt.

“Pour le défilé, cela signifie moins d’argent, des prix plus élevés”, a écrit Cowen.

Au lieu de cela, les célébrations de la fête du Canada à Montréal auront lieu au Vieux-Port, où les événements comprendront du maquillage, des jeux, du gâteau et un concert.

Patrimoine canadien n’a pas répondu à une demande de commentaires mardi.

Montréal n’est pas la seule ville où les organisateurs de la fête du Canada blâment la hausse du coût des assurances et de la sécurité pour les défilés annulés.

Dans le comté de Strathcona, en Alberta, la chambre de commerce de Sherwood Park and District a annoncé en mai que le défilé de la fête du Canada n’aurait pas lieu.

“Malheureusement, notre succès, associé aux nombreux incidents récents lors d’autres défilés au Canada et aux États-Unis, a considérablement accru les risques associés aux défilés et la charge des organisateurs de l’événement”, a écrit le directeur exécutif Todd Banks dans un message.

Les banques ont déclaré: “Les coûts de l’infrastructure physique, des assurances et des obligations de sécurité ont maintenant dépassé nos capacités compte tenu de toutes les exigences monétaires et bénévoles.”

L’année dernière, six personnes ont été tuées et des dizaines blessées après qu’un homme aurait délibérément conduit son SUV dans un défilé de Noël à Waukesha, Wisconsin. Et à Toronto en 2019, quatre personnes ont été blessées après que des coups de feu ont retenti lors d’un défilé célébrant les Raptors. ‘ Victoire du championnat NBA.

L’administration portuaire de Vancouver Fraser, qui a annulé le défilé de la fête du Canada de cette ville en 2018 en raison de la hausse des prix, a annoncé cette année qu’elle n’organiserait pas de défilé ni ne présenterait de feux d’artifice, citant “l’augmentation des coûts pour la sûreté et la sécurité, et dans l’ensemble de l’industrie de l’événementiel”. ajoutant qu’il se concentrerait plutôt sur d’autres événements.

Banff, en Alberta, a pris la décision de remplacer son défilé par une journée d’activités et de spectacles.

Sur son site Internet, la ville mentionne plusieurs facteurs pour remplacer son défilé : une volonté de moins de monde pendant la pandémie ; l’avantage de pouvoir proposer aux artistes des plages horaires décalées ; une réduction de l’utilisation des véhicules à carburant fossile ; et les problèmes de personnel qui ont “affecté la capacité de la ville à déplacer toutes les barrières et jardinières pour un événement d’une heure”.

L’année dernière, de nombreuses villes ont choisi d’annuler les événements de la fête du Canada après la découverte de tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats. Alors que la plupart des événements reprennent cette année, certaines villes, comme Winnipeg et Thunder Bay, ont choisi d’observer la fête du Canada avec une programmation culturelle plutôt que des événements festifs comme des défilés et des feux d’artifice.

L’annulation du défilé de Montréal est survenue des mois après le décès de Roopnarine Singh, un médecin né à Trinidad qui a organisé le premier défilé de la fête du Canada de la ville en 1978 avec seulement une poignée de véhicules après avoir été consterné qu’il n’y ait pas eu de célébration pour marquer l’anniversaire de son pays d’adoption.

Dans une interview en 2017, Singh a rappelé des années de lutte pour obtenir le financement de l’événement, devenant parfois une épine dans le pied des dirigeants politiques qui ne voulaient pas irriter la faction séparatiste de la province dans les années entourant les deux référendums.

Cowen a déclaré que Singh, décédé en mars, avait espéré être à Montréal cet été pour le défilé. Polcsak a déclaré qu’il aurait sans aucun doute été “contrarié” de voir l’événement pour lequel il s’est battu si durement annulé.

Les deux organisateurs disent qu’ils travaillent dur pour obtenir le financement dont ils ont besoin pour ramener le défilé l’année prochaine.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 juin 2022.