Fête du Canada à Ottawa : des dizaines de milliers de personnes devraient assister aux événements de la fête du Canada à Ottawa

Une mer de rouge et de blanc couvrira le centre-ville d’Ottawa et plusieurs parcs et sites à travers la ville aujourd’hui, alors que les résidents et les visiteurs célèbrent le 156e anniversaire.

La célébration principale de la fête du Canada aura lieu aux plaines LeBreton, où plus de 30 000 personnes sont attendues pour assister au spectacle de jour à 11 h 45 et au spectacle de soirée à 20 h. Le feu d’artifice Tim Hortons de la fête du Canada suivra à 22 h.

Patrimoine canadien affirme que les responsables surveillent les conditions de fumée pour assurer la sécurité de tous.

«Oui, il y a des problèmes de qualité de l’air que nous surveillons et nous suivons toutes les directives des partenaires en santé et sécurité de la région de la capitale nationale», a déclaré la porte-parole de Patrimoine canadien, Mélanie Brault.

« Nous ajusterons notre programme au besoin. »

« Emballez en conséquence, peut-être vos chaussures de course les plus confortables, apportez un petit parapluie, de la crème solaire au cas où le soleil se lèverait, et je suggère un réservoir d’eau rechargeable », a déclaré Brualt sur Newstalk 580 CFRA samedi matin.

Ouverture des portes aux plaines LeBreton à 9 h

« Il se passe tellement de choses pour nos célébrations de l’anniversaire du Canada », a déclaré Brault, ajoutant qu’il a fallu trois semaines pour monter la scène aux plaines LeBreton.

Des événements de la fête du Canada auront également lieu sur la Colline du Parlement, au Centre national des Arts et à Barrhaven, Kanata, Riverside Sud, Stittsville, l’île Petrie et à d’autres endroits de la ville.

Steve Ball, président de l’Association des hôtels d’Ottawa-Gatineau, a déclaré à 580 CFRA que les hôtels du centre-ville affichaient un bon niveau de réservation.

« Les propriétés du centre-ville signalent une charge assez lourde ce soir, nous sommes donc très excités et très optimistes que ce sera une excellente soirée », a-t-il déclaré. « La fête du Canada est un événement assez fiable pour attirer des gens de toute la région. Nous aurions aimé voir plus d’extension, en particulier le week-end. Lorsque la fête du Canada tombe un samedi, un dimanche, elle diminue considérablement, mais le samedi soir -solide. »

La police d’Ottawa a annoncé que des agents de la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario et de 10 services de police municipaux seront à Ottawa pour participer aux opérations de sécurité.

« Ce périmètre élargi a mis à rude épreuve nos ressources », a déclaré le surintendant par intérim. dit Franck D’Aoust.

La police affirme qu’il y aura une présence policière accrue dans tout le centre-ville et aux plaines LeBreton ce week-end, avec une « présence significative » au marché By, à Sandy Hill et dans la Basse-Ville.

La police mène également son initiative « MarketSafe » dans le marché By, avec une présence policière accrue entre 20 h et 3 h tous les soirs ce week-end.

Le feu d’artifice devrait avoir lieu

S’exprimant sur Newstalk 580 CFRA samedi matin, Brault a déclaré que les feux d’artifice de la fête du Canada de Tim Hortons devraient se dérouler comme prévu, mais Patrimoine canadien reste en contact avec les prévisionnistes.

« En ce moment, nous allons de l’avant avec les feux d’artifice », a déclaré Brault peu avant 8 h. « Tout dépend toujours de la météo. Des décisions de dernière minute doivent parfois être prises, mais depuis ce matin, nous espérons que nous allons de l’avant avec des feux d’artifice ce soir. »

Brault a déclaré que les planificateurs regardent s’il y a ou non des conditions météorologiques extrêmes comme des orages et des vents violents lorsqu’ils décident s’il est sécuritaire d’aller de l’avant.

Survol de la fête du Canada

Deux CF-18 Hornet ont survolé Ottawa le jour de la fête du Canada à midi.

Pendant les survols, l’avion volera à une altitude minimale de 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé le long de sa trajectoire de vol.

OC Transpo

Le service d’autobus et d’O-Train d’OC Transpo est gratuit toute la journée, jusqu’à 4 h le dimanche. Le service de la STO à Gatineau est également gratuit.

OC Transo indique que la ligne 1 de l’O-Train et les autobus fonctionneront selon un horaire spécial pour la fête du Canada avec une fréquence accrue en soirée.

L’O-Train circulera de 6 h à 2 h

Panneau du service de transport en commun de la fête du Canada à la station Rideau. 1er juillet 2023. (Ted Raymond/CTV News Ottawa)

Se rendre aux plaines LeBreton

OC Transpo et Patrimoine canadien indiquent que si vous vous rendez à l’entrée des plaines LeBreton sur la rue Wellington, prenez la ligne 1 de l’O-Train ou un autobus jusqu’à la gare de Lyon.

L’accès à la gare de Pimisi sera limité toute la journée. Tous les trains contourneront la gare de Pimisi entre 20h et 22h

Après le feu d’artifice aux plaines LeBreton, les véhicules de l’O-Train en direction ouest contourneront la station Pimisi.

Les clients voyageant en direction ouest vers les quartiers d’Ottawa ouest, Nepean, Barrhaven, Kanata ou Stittsville seront dirigés vers le service d’autobus sur la rue Albert à la rue Booth.

Les clients voyageant vers l’est à partir des plaines LeBreton peuvent monter à bord du train à la gare de Pimisi.

Articles restreints

Patrimoine canadien déclare que les articles suivants ne seront pas autorisés aux plaines LeBreton le jour de la fête du Canada

Sacs dépassant 35,5 cm X 30,5 cm X 19 cm

Alcool

Armes à feu

Bombes

Feux d’artifice

Aucun chien ou animal de compagnie n’est autorisé aux festivités de la fête du Canada aux plaines LeBreton.

Routes fermées

La ville d’Ottawa indique que les routes suivantes seront fermées du samedi à 6 h à 2 h le dimanche.

Rue Bank de la rue Albert à la rue Wellington

Rue Bay de la rue Albert à la rue Wellington

Rue Booth de la rue Albert à la rue Eddy, Gatineau

Avenue Bronson de la rue Slater à la rue Sparks

Fleet Street de Lett Street à Booth Street

Rue Kent de la rue Albert à la rue Wellington

Rue Lett de la rue Fleet à la rue Wellington

Lloyd Street de Fleet Street à Lett Street

Rue Lyon de la rue Albert à la rue Wellington

Rue Metcalfe de la rue Queen à la rue Wellington

Rue O’Connor de la rue Queen à la rue Wellington

Pont du Portage de la rue Wellington à la rue Laurier, Gatineau

Rue Queen de l’avenue Bronson à la rue Bank

Rue Slidell/rue Onigam de l’île Lemieux au chemin Bayview Station

Promenade Sir John A. Macdonald de l’avenue Parkdale à la rue Wellington

Rue Sparks de l’avenue Bronson à la rue Lyon Nord

Place Vimy de la rue Wellington à la rue Booth

Rue Wellington de la promenade Sir John A. Macdonald à la rue Elgin

Les routes suivantes seront fermées à partir de 21h samedi jusqu’à 00h

Albert Street de Bronson Street à Bayview Station Road

Rue Slater de la rue Albert à l’avenue Bronson

Meilleurs vœux des États-Unis

L’ambassadeur des États-Unis au Canada, David L. Cohen, a souhaité à tous les Canadiens une bonne fête du Canada au nom du président américain Joe Biden et du peuple des États-Unis,

« Alors que le Canada célèbre le 156e anniversaire de la Confédération, je me rappelle que notre amitié est largement antérieure à la Confédération. Cette année, nous célébrerons près de deux siècles de relations diplomatiques entre nos deux pays alors que notre consulat à Halifax marquera le 190e anniversaire de son ouverture », a déclaré Cohen dans un communiqué samedi matin.

« Notre partenariat historique est visible depuis le mois dernier avec des pompiers américains et canadiens qui combattent côte à côte un nombre sans précédent d’incendies qui ont menacé des personnes, des maisons et des entreprises partout au Canada. Pas moins de 1 800 pompiers américains se sont déplacés pour aider leurs homologues canadiens. sans arrière-pensée, tout comme les Canadiens le font pour aider les Américains chaque fois que nous en avons besoin. »

Cohen a conclu avec un clin d’œil et un clin d’œil à notre langage commun et à ses différences subtiles.

« Et donc, à nos amis, voisins et famille canadiens : Joyeuse fête du Canada ! Bonne Fête du Canada ! »

Avec des fichiers de Natalie van Rooy de CTV News Ottawa