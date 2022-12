Fête du 57e anniversaire de Salman Khan : Kartik Aaryan, Sangeeta Bijlani, Iulia Vantur et d’autres célébrités arrivent pour célébrer dans le style Dabangg [View Pics]

Salman Khan a eu 57 ans aujourd’hui, le 27 décembre, et de nombreuses célébrités de Bollywood telles que Kartik Aaryan, Sangeeta Bijlani, Iulia Vantur, Sonakshi Sinha et bien d’autres ont été vues arriver chez Arpita Khan et Aayush Sharma à Khar.