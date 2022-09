Fête du 41e anniversaire de Beyoncé : L’anniversaire de la sensation hollywoodienne Beyonc était la semaine dernière, c’est-à-dire le 4 septembre. Comme la plupart des célébrités étaient occupées et à cause du week-end de la fête du Travail, elle a repoussé sa fête au week-end suivant. Beyonc organise une soirée sur le thème du disco. De nombreuses stars comme Kim, Khloe Kardashian, Adele, Megan Fox, Tristan Thompson, Machine Gun Kelly, Rich Paul, Bella Hadid et bien d’autres ont assisté à la fête. Kim Kardashian a volé la vedette en portant une robe catsuit à rayures rouges et noires, et pas seulement que Megan Fox et Machine Gun Kelly avaient l’air incroyables pour l’occasion. Voyons qui portait quoi et comment ils s’habillaient pour la fête d’anniversaire. Voir la vidéo.