Fête d’Halloween d’Ankita Lokhande-Vicky Jain : Karan Kundrra-Tejaswi Prakash, Aly Goni-Jasmin Bhasin volent la vedette [Watch Video]

La fête d’Halloween d’Ankita Lokhande-Vicky Jain : Le lundi soir 31 octobre, Ankita Lokhansde et Vicky Jain ont organisé une fête d’Halloween pour leur famille et leurs amis de l’industrie. Ankita est vue dans une robe dorée et argentée. D’autre part, Vicky Jain a été aperçue dans une tenue entièrement noire avec une veste en jean sur le dessus. Anita Hassanandani Reddy, Arjun Bijlani, Jasmin Bhasin, Aly Goni, Jay Bhanushali, Rithvik Dhanjani, Tejasswi Prakash, Karan Kundrra et d’autres ont assisté à la fête d’Halloween hier soir. Le clou de la fête était les couples Tejasswi Prakash-Karan Kundrra et Jasmin Bhasin-Aly Goni. Le couple a volé la vedette et a conquis le cœur de tout le monde avec sa tenue et son apparence fantasmagoriques. Regarder la vidéo.