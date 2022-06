Summer Clayton n’a peut-être pas d’enfants dans la vraie vie, mais il est un « père fier » pour 2,8 millions de personnes sur TikTok.

Chaque semaine, il s’assoit pour dîner et discuter virtuellement avec ses « enfants ». Il regarde la caméra avec empathie et leur dit qu’il est fier d’eux. Il leur apprend à se raser et leur rappelle qu’il n’y a rien de mal à ressentir de la douleur quand la vie fait mal. Certains jours, il prie avec eux.

« Très bien, comment était ta journée ? » dit-il dans une vidéo récente après avoir posé une assiette de tacos birria et de soupe pour son enfant virtuel. « Dites-moi une bonne chose qui s’est produite et une chose difficile qui s’est produite. »

Il marque une pause, laissant le temps à une réponse.

« OK … je te vois. C’est vraiment cool …. Je fêterais ça sans aucun doute! OK, quel est le défi que tu as dû surmonter aujourd’hui? » il demande.

Une autre pause.

« Eh bien, je suis désolé que vous ayez dû traverser cela », poursuit-il. « Mais j’espère que tu continueras à parler aux gens de ce que tu ressens. Je t’aime, je t’aime. Allons manger ! »

Clayton, entraîneur civil à la base aérienne de Columbus dans le nord-est du Mississippi, n’est ni thérapeute ni coach de vie. Il n’a que 26 ans et n’a pas d’enfants.

Pour certains, ses conversations à sens unique peuvent sembler idiotes. Mais sa compassion et son charisme transparaissent dans les vidéos TikTok, qui ont touché une corde sensible parmi les personnes qui ont besoin d’une figure paternelle – ou simplement de quelqu’un qui semble écouter leurs problèmes.

« Il y a beaucoup de bons souvenirs dont je tire dans mon enfance, mais il y a aussi ces déficits que je ne veux pas que les autres connaissent, que ce soit le sentiment d’être assis seul dans la cour d’école quand j’étais plus jeune ou tout simplement de ne pas avoir ça relation avec mon père que je voulais », explique Clayton à propos de son approche des vidéos.

« Cela me permet de pratiquer ce que signifie ne pas porter de jugement et être gentil. »

IL A OBTENU L’IDÉE DE « PAPA » D’UN DE SES PREMIERS ABONNÉS

Clayton est un passionné de santé qui détient un baccalauréat en conditionnement physique en entreprise et une maîtrise en kinésiologie. Lorsqu’il ne travaille pas à la base ou ne réalise pas ses vidéos, il adore soulever des poids, prendre des photos et cuisiner.

Il a commencé à publier sur TikTok fin 2020 avec des vidéos inspirantes et pratiques, incitant les abonnés à l’appeler en plaisantant « papa ». Sa première vidéo à devenir virale était un tutoriel sur le rasage — une réponse à un abonné qui lui a envoyé un message lui demandant : « Hé papa, tu peux m’apprendre à me raser ? »

La vidéo a explosé, ce qui lui a valu des dizaines de milliers de nouveaux fans en quelques heures.

Maintenant, il s’appelle « yourprouddad » sur TikTok et sur Instagram, où il compte 68 000 abonnés supplémentaires.

« J’aurais vraiment pu être appelé » ton fier frère « ou » ton oncle « ou quelque chose comme ça. Je pense que » ton fier papa « est resté parce que l’une des personnes qui me suivent a commenté l’un de mes messages et a dit: » Hé, papa », dit-il. « Et j’ai dit: » Eh bien, je suppose que je suis en quelque sorte en train d’assumer ce rôle.

À partir de là, ses vidéos se sont transformées en diverses séries récurrentes, y compris son populaire « Dinner With Dad », dans lequel Clayton pose deux assiettes de nourriture – une pour lui et une pour son « enfant » virtuel. Avec un grand sourire, il détaille rapidement ce qu’il y a dans l’assiette. Parfois, il bénit la nourriture. D’autres fois, il s’en mêle. Presque toujours, il demande : « Comment s’est passée ta journée ?

Clayton fait partie d’un groupe croissant de pères de substitution en ligne, dont Rob Kenney de « Dad, How Do I? » La série YouTube et DadAdviceFromBo de Bo Petterson sur TikTok, qui fournissent des conseils paternels, des instructions pratiques, un soutien moral et des blagues de papa.

Dans une vidéo récente, Clayton a évoqué la fusillade dans une école à Uvalde, au Texas. Son sourire caractéristique avait disparu. Il n’y avait pas non plus d’assiette.

« Hé, vous savez, aujourd’hui est un jour un peu triste pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se réveillent sans un membre de leur famille », a-t-il déclaré. « C’est normal d’être triste… Je voulais juste dire ça. Je vous aime tous, d’accord ? J’espère que vous passerez une bonne journée aujourd’hui. »

Alors que Clayton travaille à établir une meilleure relation avec son propre père, il n’en a pas toujours été ainsi, dit-il. Il essaie de montrer à ses disciples un amour inconditionnel et de leur poser des questions qu’il aurait aimé que quelqu’un lui pose quand il était plus jeune.

« Lorsque vous regardez mon contenu, vous pouvez peut-être repenser à la façon dont vous avez été traité et vous pouvez dire: » Je veux mieux pour mes enfants ou pour moi « », dit-il. « Et peut-être que ce peu d’empathie ou de réflexion peut vous permettre d’être une meilleure personne pour quelqu’un d’autre.

LES FANS DISENT QUE SES VIDÉOS RÉPONDENT À UN RÉEL BESOIN DANS LE MONDE

La famille élargie de Clayton vient de tous les âges. Beaucoup de ses « enfants » sont assez vieux pour être ses parents – quelque chose qu’il dit ne le dérange pas.

« Un conseil est un conseil, que vous le receviez d’une personne âgée ou d’une personne plus jeune », déclare Clayton. « Il y a des gens plus jeunes que j’admire complètement. Je me dis : ‘Mec, tu es sage au-delà de ton âge. Je serai ravi de suivre certains de tes conseils.' »

La jeunesse de Clayton ne semble pas non plus déranger beaucoup de ses fans.

À 58 ans, Sarah D’Imperio peut ne pas sembler être le public cible de Clayton. Mais la femme de New York pense que cela témoigne de l’ampleur de l’attrait de ses vidéos.

« C’est une idée géniale … ​​surtout pour les jeunes hommes ou femmes de couleur qui n’ont peut-être pas de modèle paternel qui écoute ou a le temps d’écouter », dit-elle. « C’est juste réconfortant de voir quelqu’un essayer de remplir une petite partie de ce rôle pour n’importe qui. »

Jess Brunelle de Portland, Oregon, dit que les messages de Clayton résonnent parce qu’ils répondent à un besoin réel dans le monde.

« Je suis moi-même thérapeute en santé mentale et je me spécialise dans les traumatismes multigénérationnels. … Il y a tellement de traumatismes dans le monde et il y a tellement de gens qui n’ont pas de système familial ou même un adulte qui a le dos », dit Brunelle, 47 ans.

« Je connais tellement d’adultes qui essaient encore de comprendre comment naviguer dans une relation adulte saine sans même savoir à quoi cela ressemble. »

De plus, dit-elle, « Ce monde semble souvent si négatif, divisé et laid… Son contenu est si simple, doux et positif. »

Andrea Harvey de Chicago fait écho à un sentiment similaire. Elle dit qu’elle n’est pas très proche de son père, ce qui rend les conversations virtuelles avec Clayton plus significatives.

« J’adore son contenu car il vous oblige à faire une pause et à répondre à ces questions par vous-même », déclare Harvey, 40 ans. « Je réponds sincèrement à ses questions et je souris à ses réponses. »

Bogar Lopez, 33 ans, de Fullerton, en Californie, est tombé sur le compte de Clayton il y a deux mois. Maintenant, il reçoit des notifications pour s’assurer qu’il ne manque aucun message futur. Lopez a une fille de 16 ans et il a commencé à lui poser les mêmes questions que Clayton pose.

« Ses vidéos me font presque toujours pleurer », dit Lopez. « Et ce n’est pas parce que j’ai une mauvaise relation avec mon père. Je peux vraiment voir qu’il est une personne incroyable. Chaque fois qu’il publie une vidéo et qu’il nous parle, qu’il a un tête-à-tête, qu’il pose des questions et qu’il nous écoute, J’ai l’impression qu’il est juste devant moi, qu’il se soucie de moi. »

IL LUTTE AVEC COMBIEN IL PEUT FAIRE POUR AIDER LES GENS

Au fur et à mesure que son public grandit, Clayton dit qu’il a du mal à vouloir aider les gens autant qu’il le peut.

Récemment, il a déclaré que sa boîte de réception contenait environ 3 000 messages directs d’abonnés lui racontant leur vie et demandant des conseils – paternels et autres – sur une gamme de questions, de l’hygiène à la façon de gérer une rupture amoureuse.

De nombreux messages proviennent de jeunes qui n’ont pas de figure parentale de soutien dans leur vie, dit-il.

Clayton dit qu’il essaie de répondre à autant de messages que possible. Mais il dit qu’il a aussi dû apprendre à ne pas en prendre trop.

« C’était difficile de laisser tomber cette pensée que je devais être là pour tout le monde », dit-il. « Alors que ces messages arrivent, il n’y a pas assez de temps dans la journée pour y accéder. Et cela m’a déchiré au début, parce que parfois je recevais … ces messages lourds et je me disais: » Mec, et si Quelqu’un ou quelque chose me manque ?’

« Il a fallu quelques conversations avec des thérapeutes et des amis proches pour que je me rende compte que tout d’abord, je suis béni d’avoir cela. Mais même si j’aimerais pouvoir … je ne peux pas être là pour tout le monde. Je Je peux à peine être là pour moi-même parfois. »

Clayton, qui veut un jour avoir un enfant à lui, reconnaît également que les responsabilités d’une figure paternelle virtuelle ne se rapprochent pas de celles d’un vrai père.

« Je ne peux jamais remplacer le vrai père biologique de quelqu’un ou combler ce vide, mais peut-être que tout au long de mon contenu, je peux créer juste un petit instantané (d’une figure paternelle) et lui permettre d’avoir un peu le choix », dit-il.

Et offrez à ses enfants numériques un soutien émotionnel. Et les compétences de vie. Et un repas virtuel.

Et que fait-il de l’assiette supplémentaire de nourriture ? Dès que la vidéo est terminée, la plupart du temps, il la dévore.