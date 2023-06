Fête des pères 2023 : Mohit Raina partage un aperçu de sa petite fille de trois mois ; les fans la baptisent avec CE nom

A l’occasion de la fête des pères 2o23, de nombreuses célébrités ont posté d’adorables clics avec leurs papas et leurs petits. L’un des acteurs les plus reclus, Mohit Raina n’est pas quelqu’un qui publie souvent sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, il a posté une photo tenant son bébé de trois mois dans ses bras. Il a couvert le visage du petit avec un autocollant. Mohit Raina a également partagé une photo avec son père. Nous savons qu’il est issu d’une famille de l’armée à Jammu. La légende disait : « Le premier super héros de chaque enfant est son père. Je sais que je ne l’ai pas assez dit, alors je vais le répéter aujourd’hui. Merci pour tout, papa. J’aimerais que tu sois là pour voir ces moments. ..Joyeuse fête des pères à vous et à moi aussi de cette année. Des souvenirs inoubliables à chérir. »

LES FANS RÉAGISSENT AVEC BONHEUR

Les fans de Mohit Raina étaient très satisfaits du message. L’un d’eux a appelé le petit Ashokasundri. Nous savons que c’est le nom de la fille de Lord Shiva et Parvati. Elle est mariée à Nahusha. L’un des fans a déclaré qu’il n’aurait pas dû faire partie d’Adipurush. D’autres n’étaient pas d’accord avec cela. L’un des meilleurs commentaires était: « Vous avez été un Jagat Pita et depuis cette année un Pita à votre doux Rajkumari. Bonne fête des pères à toi Mohit. Aapkey Pita ko aapki upalabdhiyon par garv hi hoga. »

BÉBÉ FILLE DE TROIS MOIS

La fille de Mohit Raina a trois mois. Elle est née au mois de mars. L’acteur s’est marié lors d’une cérémonie privée le 1er janvier 2022. On ne sait pas grand-chose de sa femme. Elle s’appelle Aditii Sharma et elle travaille dans le secteur des entreprises. Entre-temps, il y avait des rumeurs selon lesquelles ils avaient des problèmes dans leur paradis conjugal. Il les a critiqués sur les réseaux sociaux. Les deux célébraient leur premier anniversaire de mariage à ce moment-là.

Le beau gosse de la télévision est surtout connu pour son émission Devon Ke Dev Mahadev. Il a fait des émissions sur le Web comme Bhaukaal et Kaafir où les gens ont adoré ses performances. Mohit Raina a également été vu dans le film Uri.