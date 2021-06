Fête des Pères 2021 : Sonakshi Sinha est fière de s’appeler « Shotgun Junior » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Sonakshi Sinha est une « fille à papa » et à l’occasion de la fête des pères 2021, elle explique comment son père, l’acteur-politicien Shatrugan Sinha, a influencé sa vie.

S’adressant à un quotidien, l’actrice a partagé que les gens la complimentaient pour être la fille de son père.

« Il a beaucoup influencé ma vie. Les gens me complimentent d’être la fille de mon père et d’être comme lui à bien des égards. Il y a une certaine façon dont il a mené sa vie – il n’a jamais été diplomate, a une personnalité unique et une présence plus grande que nature. J’en ai pris un petit pourcentage et cela a fait de moi ce que je suis. C’est à cause de l’éducation que mes parents m’ont donnée. Je suis fier de m’appeler Shotgun Junior », a déclaré Sonakshi à ETimes.

L’actrice a partagé que le verrouillage et la restriction induits par la pandémie lui ont donné beaucoup de temps pour créer des liens avec son père, qui était souvent absent en raison d’engagements professionnels lorsqu’elle était enfant.

« Entre l’année dernière et cette année, mon père est souvent resté à la maison et j’ai eu la chance de rester avec lui pendant de plus longues périodes. Aujourd’hui est un jour où je pense que je vais juste le chouchouter toute la journée… nous allons regarder un film ou deux ensemble, couper un gâteau et passer la journée comme il l’entend. Tout au long de ma vie, je ne l’avais vu voyager que pour ses engagements professionnels. Cette phase est un moment où nous rattrapons tout ce temps perdu. Les filles sont généralement considérées comme plus proches de leurs pères, et je n’étais pas différent en ce sens. J’étais la fille de mon père, mais en grandissant, je suis devenue la baccha préférée de maman et de papa – une situation dont je suis très heureuse », a partagé Sonakshi.

L’actrice a également parlé de prendre un projet d’acteur avec son père. La femme de 34 ans pense qu’elle aimerait travailler avec son père, mais ce doit être quelque chose de spécial qui les passionne tous les deux.