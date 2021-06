Fête des pères 2021 : Jasmin Bhasin déménagera des parents de Kota à Mumbai | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice Jasmin Bhasin a prévu une célébration virtuelle amusante pour son père Surpal Singh Bhasin pour la fête des pères 2021 et lui a déjà envoyé un cadeau.

Cependant, le cadeau spécial de l’actrice pour ses parents attend toujours et il est énorme.

Dans une interview avec un quotidien d’information, Jasmin a partagé son projet d’acheter une maison à Mumbai et de demander à ses parents, qui vivent actuellement à Kota, de déménager avec elle car elle ne veut pas qu’ils vivent loin d’elle.

« Cela fait de nombreuses années maintenant que je demande à mes parents d’emménager avec moi à Mumbai, mais ils l’ont toujours ignoré et je n’ai jamais trop insisté là-dessus car ils me rendaient visite régulièrement. Mais ils ne m’ont pas rendu visite depuis plus d’un an maintenant et ils me manquent terriblement », a partagé Jasmin avec ETimes.

L’ancienne candidate de Bigg Boss s’est rendue sur ses réseaux sociaux le mois dernier pour partager l’épreuve de son vieux père courant de pilier en poste pour organiser un lit d’hôpital pour sa mère malade pendant la deuxième vague de pandémie de COVID.

« Après que ma mère se soit rétablie, j’ai dit strictement à mon père que je devais être avec eux. Je ne voudrais plus jamais vivre une telle situation alors que je me sentais si impuissante et que je passais des nuits blanches. C’était un cauchemar et cela m’inquiétait. Alors, mes parents vont bientôt emménager avec moi à Mumbai et j’ai hâte d’acheter une maison où nous pourrons vivre ensemble », a révélé l’actrice.

Parlant de la façon dont ses parents, en particulier son père, ont été un soutien constant pour elle, l’actrice a déclaré: « Peu importe ce que j’ai décidé de faire dans la vie, mes parents, en particulier mon père, m’ont toujours soutenu et m’ont encouragé à faire mon meilleur. Être avec eux ici me donnera plus de force et de soutien.

Côté travail, Jasmin a été vu pour la dernière fois dans le clip ‘Tenu Yaad Karaan’ produit par White Hill Music. Auparavant, elle est apparue dans les clips ‘Tu Bhi Sataye Jayega’ de Vishal Mishra et ‘Tera Suit’ de Tony Kakkar, face au beau Aly Goni.