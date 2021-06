Fête des pères 2021 : Hina Khan écrit une note sincère pour son père et partage des photos inédites ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice Hina Khan, qui a perdu son père à la suite d’un arrêt cardiaque soudain le 20 avril, est devenue émue le jour de la fête des pères 2021 et a partagé une note sincère pour son défunt père.

Hina a profité de son Instagram pour partager des photos inédites avec son père, que ce dernier n’a pas vécu pour voir.

« En effet une fête des pères (vraiment).. 20 juin, cela fait deux mois aujourd’hui papa.. Nous avons cliqué sur ces photos il y a 7 mois et je ne t’ai pas laissé voir ces photos quand elles ont été cliquées jour spécial..Je n’ai jamais pensé que je les posterais aujourd’hui. Tu devais voir ces photos papa..C’est ce que nous avons décidé.. Whyyyy??? Tu me manques Bonne fête des pères papa, je t’aime », a écrit le joueur de 33 ans.

Hina Khan a contracté COVID-19 peu de temps après le décès de son père et avait précédemment partagé un article se qualifiant de « fille impuissante » car elle ne pouvait pas être aux côtés de sa mère dans les moments difficiles à cause du virus.

« Une fille sans défense qui ne peut même pas être avec sa mère pour la réconforter, quand elle a le plus besoin d’elle. Chers gens, les temps sont durs, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Ça ne dure pas, les gens durs le font..Et je suis, étais et serai toujours la fille forte de mon papa..Envoyez vos prières plz Let thr be light..Dua », Hina avait légendé son message.

Côté travail, l’actrice a été vue pour la dernière fois aux côtés de Shaheer Sheikh dans le clip de Vyrl Originals « Baarish Ban Jaana », sorti le 3 juin. La vidéo est extrêmement populaire et compte plus de 85 millions de vues à ce jour.