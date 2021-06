Fête des Pères 2021 : Ces chaleureux Facebook, WhatsApp et SMS pour votre papa chéri ! | Actualités culturelles

New Delhi : Les deux principaux piliers de la fondation de toute personne pour l’avenir sont ses parents. La mère et le père élèvent leurs enfants de la meilleure façon possible. Une fille sera toujours la « petite fille à papa » tandis que les fils seront « les garçons de maman pour la vie ». Le 21 juin, le monde célébrera la fête des pères, tout comme la fête des mères, la fête des grands-parents et la fête des frères et sœurs marquées dans l’année civile.

La journée spéciale marquée pour célébrer la paternité frappe à la porte ! La fête des pères est dédiée à tous les fiers papas, figures paternelles et à tous ceux qui ont influencé votre vie comme un père. Cette journée honore et respecte ces personnalités.

Voici une liste de messages Facebook, WhatsApp et SMS pour que votre papa vous dise que vous vous en souciez :

1. Tu m’as appris à marcher

M’a aussi appris les modes de vie,

Tu as tout donné,

Juste pour me voir m’élever et briller.

Bonne fête des pères papa !

2. J’ai eu de la chance de t’avoir comme père,

Tu m’as appris la différence entre le bien et le mal,

Je ne le dis peut-être pas assez souvent,

Mais je t’aime papa, merci pour tout ce que tu as fait !

3. Il n’y a pas assez de mots dans le dictionnaire

Pour décrire ce que tu représentes pour moi,

J’ai peut-être vécu loin,

Mais droit dans mon cœur, tu restes toujours!

4. Tes paroles resteront toujours à mes côtés,

Avec ta sagesse, je peux affronter n’importe quelle marée,

Tu m’as donné la force de mettre mes peurs de côté,

M’a appris à être têtu et à ne jamais me cacher.

Joyeuse fête des Pères!

5. Papa, je trouverai peut-être mon prince charmant un jour,

Mais c’est toi qui seras toujours mon roi !

Bonne fête des pères, mon premier amour !

6. Si je deviens 10% de l’homme que tu as été,

Je considérerai que j’ai fait quelque chose de bien dans la vie.

Bonne fête des pères papa !

7. Peu importe à quel point la vie devient difficile,

Je sais que tu seras à mes côtés,

et cela me donne la force de continuer.

Papa, dès que tu es là, tout va bien !

Joyeuse fête des Pères!

8. Joyeuse fête des pères à l’homme qui a été mon père, mon ami, mon enseignant, mon chauffeur et mon distributeur de billets !

Je t’aime Paa !

9. Souhaiter le meilleur au meilleur homme de ma vie. ‘Joyeuse fête des Pères’!

10. Vous m’avez soutenu, même quand j’avais tort.

Sans toi, la vie serait comme une chanson sans signification.

Bonne fête des pères aux meilleurs parmi les autres, qui resteront toujours au top !

Les dates de célébration peuvent différer à travers le monde car dans les pays catholiques d’Europe, elle est marquée le 19 mars coïncidant avec la Saint-Joseph. Cependant, beaucoup d’autres suivent la date plus commune que les États-Unis célèbrent, c’est-à-dire le troisième dimanche de juin.

Tout comme d’autres jours spéciaux où nous exprimons notre amour et notre attention aux membres de la famille comme la fête des mères, la fête des grands-parents et la fête des frères et sœurs, la fête des pères est également célébrée pour que votre père se sente spécial. Bien que cela ne doive pas se limiter à une seule journée, marquer une journée essentiellement et la célébrer avec votre famille la rend spéciale.

Cette année, la fête des pères sera célébrée le 21 juin. Elle a été fondée par le vétéran de la guerre de Sécession, William Jackson Smart Sonora Smart Dodd. Habituellement, les enfants planifient une surprise pour leurs papas ce jour-là en les comblant de cadeaux, de leur plat préféré ou d’une fête à la maison.

Même si vous êtes à la maison pendant cette période de verrouillage, vous pouvez toujours faire en sorte que votre papa se sente spécial de multiples façons.

Voilà, je souhaite à tous une très bonne fête des pères !