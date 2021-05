Fête des mères 2021: regardez ces films avec votre maman pour rendre l’occasion spéciale! | Actualités culturelles

New Delhi: Ils disent que l’amour d’une mère ne connaît pas de limites et nous ne pourrions être plus d’accord. Elle est votre premier mentor, confident et ami. La seule personne, peut-être, qui ne vous abandonnera jamais et qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour que vous obteniez le meilleur de tout. Qu’il s’agisse de préparer votre déjeuner le matin ou de rester éveillé quand vous rentrez un peu tard à la maison, les mamans sont les plus gentilles!

Fête des mères – le jour pour l’honorer, la remercier et lui dire à quel point elle compte pour vous sera bientôt là. Il sera célébré le dimanche 9 mai de cette année.

En raison du COVID-19, il n’est pas possible d’aller au cinéma pour voir le dernier film, mais vous pouvez certainement organiser une soirée cinéma à la maison! Voici quelques films que vous pouvez regarder avec votre maman chérie et chérir le lien mère-enfant! (Commandez sa nourriture préférée avec ça, peut-être?)

Découvrez ces films à regarder avec votre maman cette fête des mères:

Mère Inde

Ce film culte doit figurer sur la liste des films à regarder avec votre mère le jour de la fête des mères. Nargis joue le rôle de la femme indienne par excellence qui traverse de nombreuses épreuves pour s’assurer que ses fils ne souffrent pas. Pourtant, elle est la quintessence de la justice et peut même s’opposer à son propre sang pour cela.

Le film est sorti en 1957 et mettait également en vedette Sunil Dutt, Rajendra Kumar et Raaj Kumar.

MAMAN

Dernier grand film de l’actrice emblématique Sridevi, MOM a dépeint la force et la bravoure d’une mère. Sridevi a joué Devki dans le film qui s’efforce de gagner l’affection de sa belle-fille. Lorsque certains hommes de main violent la fille, sa mère fait tout son possible pour qu’elle obtienne justice. Le film est une aventure émotionnelle et vous donnera la chair de poule vers la fin. Il est sorti en 2017 et mettait également en vedette Nawazuddin Siddiqui, Akshaye Khanna, Sajal Ali et Adnan Siddiqui.

Anglais Vinglish

Un film léger et super divertissant qui décrit comment une mère (interprétée par Sridevi) sort de sa zone de confort pour sa famille. Cette quête d’une femme pour maîtriser la langue anglaise mêle émotions et humour. Il est sorti en 2012 et mettait également en vedette Mehdi Nebbou, Priya Anand et Adil Hussain.

Taare Zameen Par

Nous nous souvenons tous de la chanson «Tujhe Sab Hai Pata Meri Maa» du film. Tisca Chopra joue la maman incroyablement aimante qui refuse d’abandonner son fils quand le monde le fait. Le lien entre Tisca et son fils, interprété par Darsheel Safary, est l’un des moments forts du film. Le film mettait en vedette Aamir Khan, Vipin Sharma, Sachet Engineer et Tanay Chheda dans des rôles clés.

Superstar secrète

Le film célébrait les mères et leur volonté de soutenir le rêve de leurs enfants. Il est vrai qu’une femme ne tolérera jamais que ses enfants soient maltraités et trouvera toujours la force de prendre position pour eux. Meher Vij joue le rôle d’une maman qui fait tout son possible pour que ses enfants soient en sécurité et heureux. Elle n’hésite pas à aller contre son mari lorsqu’il refuse de soutenir les rêves de leur fille. Le film mettait en vedette Aamir Khan et présentait Zaira Wasim au monde du cinéma. Il a également eu Raj Arjun dans un rôle clé.