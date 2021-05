Fête des mères 2021: les mères célibataires de Bollywood qui ont accédé à la maternité malgré tout! | Nouvelles des gens

New Delhi: Il ne fait aucun doute que la maternité est un beau voyage où l’on forme un lien d’amour inconditionnel avec son enfant. La joie de prendre soin d’un enfant, de l’enseigner et de le nourrir est presque sans pareil à aucune autre expérience.

Dans l’ensemble, la maternité est un voyage enrichissant rempli de bonheur parental et de chaleur. Cependant, cela peut aussi devenir épuisant même si les mères ne le laissent jamais apparaître sur leur visage. Le travail de gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jongler avec un travail et les tâches ménagères peut fatiguer une personne.

Cela peut être particulièrement difficile pour les mères qui élèvent seules leurs enfants, non seulement en raison de leurs lourdes responsabilités et devoirs, mais aussi de la stigmatisation attachée aux mères célibataires. Cependant, les mères célibataires parviennent toujours à briser tous les stéréotypes et normes sociétales et à réussir leur travail!

Alors, à l’occasion de la fête des mères, jetons un coup d’œil aux mamans célibataires de Bollywood qui ont défié toutes les normes et élevé des champions.

Sushmita Sen

La gagnante de Miss Univers en 1994 avait adopté une petite fille, Renee en 2000 dans la vingtaine alors qu’elle était célibataire et célibataire. Plus tard, elle a décidé d’adopter une autre petite fille Alisah en 2010. Sen a élevé à elle seule ses enfants sans père et a également fait un excellent travail!

Neena Gupta

L’actrice de Bollywood Neena Gupta a souvent été critiquée pour avoir décidé d’élever seule sa fille. Sa fille Masaba, qui est aujourd’hui une célèbre créatrice de mode, était la petite fille du joueur de cricket des Antilles Vivian Richards. Le duo a commencé à se fréquenter dans les années 1980 et Masaba est né en 1989. Cependant, après la séparation de Neena et Vivian, Masaba a été pris en charge par Neena. Vivian était mariée à l’époque, Neena et lui étaient sortis ensemble et il y avait une pression immense sur Neena pour qu’elle ne finisse pas sa grossesse. Cependant, elle s’est battue pour la maternité et son enfant, dépassant les normes.

Shweta Tiwari

L’actrice de télévision populaire a eu une expérience cumulative avec le mariage. Ses deux derniers mariages ont pris fin en raison de violences familiales et de plaintes pour abus et les gens sur les réseaux sociaux l’ont souvent fustigée pour s’être mariée plusieurs fois. L’actrice a une fille de son premier mariage et un fils du second. Malgré toutes les critiques, elle a réussi à gérer sa carrière dans le showbiz en élevant à merveille deux enfants!

Pooja Bedi

L’actrice Pooja Bedi est la mère d’Alaya F et d’Omar Furniturewala, qui ont divorcé de son mari Farhan Furniturewala en 2003. Dans des interviews, elle a souvent évoqué à quel point il était difficile de se débarrasser de la stigmatisation attachée à l’étiquette de divorcée et comment elle a lutté pour se faire un nom dans l’industrie.

Amrita Singh

Ex-épouse de Saif Ali Khan et mère de l’actrice Sara Ali Khan et Ibrahim Khan, Amrita a élevé ses enfants en tant que mère célibataire après son divorce. Sara partage une relation très étroite avec sa mère et a souvent plaisanté sur la façon dont elle voulait vivre avec sa mère pour toujours! Amrita Singh a sûrement fait en sorte que ses enfants reçoivent des tonnes d’amour et d’affection malgré l’absence temporaire de leur père.

Nous souhaitons à toutes les mamans une bonne fête des mères!